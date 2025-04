Aspremetal califica de «insuficientes» los pasos dados por la Junta para el vehículo eléctrico

La Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) reclama de nuevo a la Junta de Extremadura agilidad tanto en la publicación del Decreto con ... la ampliación de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, como en la resolución de las solicitudes ya presentadas, como ya hizo en su pasada denuncia pública realizada el pasado 18 de septiembre.

Ponen de manifiesto los plazos dados por la Junta de Extremadura, pues a pesar de conocer que el Moves III finalizaba el 31 de julio, «no ha sido hasta el pasado martes 24 de septiembre cuando lo han aprobado en Consejo de Gobierno», expresan desde Aspremetal, quienes solicitan «que no demoren más su publicación en el DOE pues hasta ese momento la modificación no será efectiva ni servirá de nada el paso dado», por lo que tildan de «insuficiente la acción llevada a cabo por parte del gobierno regional», afirma Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, quien matiza que «el retraso no cesa y los únicos perjudicados siguen siendo tanto los extremeños que no pueden beneficiarse de los 7.000 euros de ayudas, ni los concesionarios, que ven mermadas las ventas de este tipo de vehículos».

Según los datos facilitados por la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, tras el mencionado Consejo de Gobierno, las solicitudes resueltas hasta el momento suponen tan solo el 20,95% de las presentadas «un dato muy bajo si lo comparamos con el resto de comunidades, que está en el 54% y que Extremadura no puede permitirse ofrecer. Los ciudadanos necesitan saber si les ha sido concedida la subvención porque es una cuantía importante para las familias extremeñas», recalcan desde la Asociación. Además, solicitan que las aprobadas sean abonadas con mayor celeridad, ya que el retraso actual provoca desconfianza en el comprador, como comentan los propios usuarios tanto a concesionarios como a Aspremetal.

Montante económico y datos globales

Aspremetal también pone de manifiesto que el montante de las ayudas presentadas supera ampliamente el importe actualmente asignado a Extremadura, por ello manifiestan que «desde la Junta se nos indica que se ha solicitado una ampliación de asignación, que, entendemos llega tarde, a la vista de la diferencia existente entre ayudas solicitadas hasta 31 de julio por los extremeños y el importe solicitado por Extremadura al Gobierno central».

La Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura ha solicitado a la Junta datos sobre la evolución del Programa MOVES desde su inicio y conocer así los datos reales y situación de la movilidad eléctrica en Extremadura, tanto las solicitudes presentadas como las resueltas, «pero la administración regional se niega a facilitarlos hasta que el Programa concluya», explican desde Aspremetal, quienes, por el momento, toman de referencia los datos aportados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, IDAE, entidad que gestiona el Moves a nivel nacional, para confirmar que Extremadura es la segunda peor comunidad en cuanto a resoluciones concluidas, tan solo un 17%.