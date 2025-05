Martínez-Vares: el adiós del asesor político que acerca a Guardiola a Vox

Sentó a quien entonces era un desconocido candidato de Sevilla con un patriarca frente a una hoguera y esa foto fue portada de toda la ... prensa local y regional. Fue el comienzo del camino de Juan Ignacio Zoido hacia la alcaldía del Ayuntamiento de la capital andaluza. Esa imagen la ideó Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words y hasta el domingo asesor político de María Guardiola.

Con Zoido fue después director de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y con él también marchó a Madrid como asesor cuando fue nombrado por Rajoy ministro del Interior. Licenciado en Periodismo por la Universidad Ceade y hábil para hacer contactos, aprovechó su paso por la capital madrileña para trabar amistades que luego, una vez abandonado el Ministerio, ha ido aprovechando para su carrera profesional. De hecho, fue la propia dirección nacional del PP, partido que cuenta con su empresa, Rebellious Words, desde hace tiempo y a la que encargan los trabajos complicados, la que recomendó a María Guardiola ponerse en sus manos. Era una manera de llevar por buen camino desde el punto de vista de la estrategia política a una candidata a la que veían posibilidades, pero que lógicamente estaba verde ante su primera gran oportunidad. El resultado fue todo un éxito el pasado 28-M.

Aparte de su asesoramiento a Guardiola, Martínez-Vares colabora en programas televisivos como 'Al rojo vivo', 'La sexta noche' o 'Despierta Andalucía' y en el periódico digital El Plural, lo que le ha dado una gran visibilidad y también le ha puesto en el candelero de la comunicación política de este país. «Es más listo que Iván Redondo», asegura un periodista que le conoce bien refiriéndose a la habitual comparación que se ha hecho con el gurú de José Antonio Monago, el único presidente del PP que ha tenido Extremadura hasta ahora. A él se le considera el promotor de la centralidad de María Guardiola hasta sus últimas consecuencias, y que el pasado martes acabara con una contundente declaración tras el fracaso del pacto con Vox. «No puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI».

Esas palabras, sin embargo, no gustaron ni a militantes y simpatizantes del PP ni a la dirección nacional del partido. Porque con su negativa a negociar con Vox, Guardiola puso en entredicho a los líderes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, los que ya habían pactado con la ultraderecha.

Santiago Martínez-Vares ha negado que él tenga nada ver con las negociaciones políticas en Extremadura y ha rebajado su papel a la parte comunicativa. Pero ha sido un audio suyo contra Vox el que le ha obligado a romper su relación con el PP de María Guardiola, la única líder territorial con la que hasta el momento, tras los resultados del 28-M, la ultraderecha no ha podido pactar.

El audio

«Cuando atacan a mi hijo y a mi padre cruzan líneas y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE. Y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago». Es lo que se escucha en el audio, dirigido a un concejal de Vox supuesto amigo suyo, publicado por Ok Diario, y consecuencia de un editorial de Eduardo Inda en este medio en el que arremete contra su padre, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, y su hijo, que sigue sus pasos en la agencia de comunicación política.

El consultor político no ha querido hacer declaraciones al respecto a HOY. Se ha remitido al comunicado público de su empresa, en el que asegura que la relación con Guardiola se «ha limitado» a la asesoría de comunicación estratégica y que «en ningún momento hemos participado en las negociaciones para alcanzar una mayoría parlamentaria».

Pero, aun así, ha decidido romper la colaboración laboral para que «quienes quieren hacerle daño no encuentren en nuestra relación con ella un motivo para atacarla». Para la consultora, Guardiola es «inteligente, preparada, íntegra y honesta», y destacan sus «firmes y envidiables principios».

Críticas a Vox

No es la primera vez que Martínez-Vares habla de la líder del PP de Extremadura. En un artículo en El Plural, fechado el día después de que el PSOE se hiciera con el control de la Mesa de la Asamblea, dice de ella que «María Guardiola es tan de verdad que escuece», arremete contra Vox y justifica la postura de la candidata popular casi de la misma forma en la que ella lo ha venido haciendo: «Vox no ha querido negociar, ha querido imponer, maniatar y someter al Partido Popular extremeño y eso es no saber con quién se juegan la vida. Allá cada cual. María es una política íntegra y una mujer auténtica. Su palabra es su patrimonio. Entiendo que Abascal y compañía estén desconcertados. Es una pena. Extremadura pide cambio, pero una de las ruedas del cambio está pinchada. Vox es un lastre para la transformación de esta tierra».

Sorprenden sus declaraciones si se tiene en cuenta que en una entrevista para la Universidad de Sevilla, Martínez-Vares asegura que «un director de comunicación o alguien que trabaja en un gabinete de comunicación está para dar un asesoramiento técnico. Si está cegado por unas posiciones de partida que le impiden ver la realidad de manera completa, creo que se equivoca».

Dice también en esa entrevista que no está afiliado a ningún partido político y que, en su caso, la dedicación a la comunicación fue un accidente, «porque yo me quería dedicar a otra cosa», y porque además en su casa ya había una periodista -lo es una de sus hermanas, la otra es abogada-. Y también cuenta cómo, para él, asesorar a un candidato desconocido es algo positivo. Entonces era Zoido, después ha sido Guardiola.

Las similitudes

«Lo primero que nos planteamos es que teníamos un gran problema: el desconocimiento del candidato. Y una gran virtud en este mismo defecto: el desconocimiento del candidato. Así podíamos escribir nuestra historia como quisiéramos. Teníamos un libro en blanco para escribir nuestras páginas. Y cuando el alcalde anterior le repetían «A usted no lo conoce nadie», nosotros respondíamos: «A mí no me conoce nadie; a usted lo conocen ya demasiado bien», cuenta en esa entrevista en la que recuerda cómo se planteó la candidatura de Zoido a la alcaldía sevillana.

«Empezamos a hacer un tipo de actos distintos a los mítines, que se llamaron 'Habla Sevilla'. Le pedíamos a la gente que hablara, que nos contara sus problemas, porque habíamos detectado que la gente estaba muy enfadada y podíamos demostrarles que, al otro lado, había personas que la escuchaban», continúa Martínez-Vares. Aun así, «necesitábamos romper todos los estereotipos de la derecha que había en Sevilla, todos los tabúes hacia el PP en Sevilla. Y elegimos un icono: el poblado chabolista más viejo de España, El Vacie». Y salió la foto de Zoido y el patriarca, de la que se hicieron eco hasta los medios nacionales. Y el candidato fue alcalde de la capital andaluza.

El CEO de Rebellious Words ha copiado la estrategia que entonces resultó exitosa para convertir a Guardiola en presidenta extremeña. En el partido creen que todo iba bien hasta el pasado 20. Ese día creen que candidata y asesor se pasaron de frenada, y que ambos han colocado al PP en una situación complicada dentro y fuera de la región. Por el momento, Santiago Martínez-Vares ya no trabaja para el PP extremeño. Y María Guardiola ha aplazado sin fecha el comité extraordinario que había convocado para tratar de aplacar los ánimos en la formación, el malestar creciente entre militantes y votantes que ven cómo la posibilidad de echar al PSOE de la Junta sigue sin producirse 29 días después de que las urnas lo hicieran posible, de que el PP lograra un resultado mejor del que se pidió al asesor político.

Génova le reclamó para que ayudara al PP extremeño a conseguir cuatro escaños más de los que tenía. Él les dijo que aceptaba, pero que serían más de cuatro, que iba a ganar. Porque a Santiago Martínez-Vares le gusta los retos. Dicen de él es que inteligente y capaz, que conoce el oficio y que sabe ejercerlo. Aunque a veces falle en las formas, va de frente y aguanta bien las críticas.