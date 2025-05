La Asamblea extremeña enseña sus fantasmas

Un anciano en pijama con un gotero, la silueta de un hombre misterioso a través de un cristal traslúcido, una mujer vestida con traje de ... época blanco que se pasea ante la mirada atónita de los empleados que están siguiendo el pleno en un monitor de televisión. Todos aparecen repentinamente y desaparecen sin dejar rastro para pasmo de los testigos. Ocurrió en la Asamblea de Extremadura, según varios trabajadores de la institución que ocultan su identidad y que han prestado su testimonio al programa semanal sobre fenómenos paranormales 'Cuarto Milenio'.

El domingo pasado su director y presentador, Iker Jiménez, traía una pieza en horario de máxima audiencia titulada 'El fantasma de la Asamblea'. Empezó con unas tenebrosas imágenes nocturnas aproximándose al edificio de la plaza San Juan de Dios. Durante la primera parte, de 13 minutos, varios actores recreaban las supuestas apariciones en las oficinas y pasillos de la Asamblea y un equipo de reporteros, entre ellos la emeritense Israel Espino, periodista y antropóloga que lleva tiempo recopilando información sobre esta materia, paseaban de noche por el interior de la sede. Comentaban que «de siempre se ha contado que aquí se veían cosas y se notaban presencias».

Ampliar El supuesto sexagenario que apareció en pijama con un gotero. Cuarto Milenio

El palomar o la biblioteca eran, según decían, los lugares más proclives a los mensajes y apariciones de espíritus. De hecho, aseguraban que los vigilantes de seguridad han acudido repetidas veces a comprobar de dónde provenían algunos ruidos con la pistola desenfundada. El equipo de Cuarto Milenio también lo integraba un 'sensitivo', Aldo Linares, alguien con presuntas capacidades para recibir información del más allá. Todos ellos obtuvieron permiso para adentrarse de noche en el Parlamento extremeño e hicieron aguardos a supuestos espíritus y presencias extrañas. La idea era grabar imágenes y sonido que pudieran avalar sus teorías, pero todo se quedó en inexplicables cambios de temperatura o luminosidad, siempre según sus declaraciones.

En la segunda parte, durante 20 minutos, tuvo lugar en plató el debate moderado por Iker Jiménez. El hilo conductor es que en el lugar que ocupa la Asamblea desde 1983 hubo varios hospitales antes, el primero de ellos uno laico, el de la Piedad, allá por el siglo XVI, y después el de San Juan de Dios, además de un cementerio. Según los testimonios, todo aquel sufrimiento que tenía lugar entre aquellos muros todavía se revela en forma de apariciones humanas o sonidos indescifrables.

Ampliar Uno de los reporteros durante el aguardo nocturno en uno de los despachos del parlamento extremeño. Cuarto milenio

Los presentes contaron que costó obtener autorización para grabar en el interior, después irrumpió la pandemia y aplazó los planes de la productora, pero el trabajo finalmente se realizó el pasado mes de abril gracias a «la apertura de mente total a experimentar con nosotros de Blanca (Martín), la presidenta de la Asamblea».

«No influye en la labor diaria»

Usar el Parlamento autonómico para grabar un programa relacionado con fenómenos paranormales los grupos políticos no lo ven mal. Solo el Grupo Socialista se ha abstenido de comentar el contenido del programa.

Según Cristina Teniente, portavoz del Grupo Popular, «se trata de algo puramente anecdótico que no influye en la labor diaria en la Asamblea».

Por su parte, Irene de Miguel como portavoz de Unidas por Extremadura, cree que recientemente ha habido en esta institución que representa a todos los extremeños usos más criticables. «Me indigna más que se haga un congreso de Orange con trabajadores de la propia Asamblea trabajando para ello que un programa sobre supuestos fantasmas en la Asamblea», indicó ayer esta diputada.

Los grupos políticos ven bien que se entre a grabar para ver si hay fenómenos paranormales

Por su parte, David Salazar, portavoz del Grupo Ciudadanos, se lo toma con humor. «No conocía estas historias más allá de que antes aquí hubiera un hospital, pero no creo que haya más fantasmas de los habituales en cualquier otro parlamento de España durante el día», ironizó.

En su opinión, «este programa, si se ha hecho con respeto y sin manchar el nombre de la institución, puede ser un hecho simpático que repercuta positivamente atrayendo turistas a Mérida. Yo creo de todos modos que lo importante es lo que pasa allí de día, no de noche. Habrá gente que dé credibilidad a estas cosas y yo lo respeto, pero en mi caso, que paso allí muchas tardes, no he visto nunca nada raro», señala el portavoz de Ciudadanos.

Después de que el pasado domingo se emitiera la pieza 'Los fantasmas de la Asamblea' en el programa 'Cuarto Milenio', David Salazar le comentó a la presidenta, Blanca Martín, por las inquietantes historias que narró el programa de Cuatro. Según el diputado, esta le contestó que estas historias las conoce en Mérida todo el mundo.