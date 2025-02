Los autocaravanistas aprueban sus zonas reservadas en Extremadura

La de Badajoz está en cuesta, en la de Cáceres hay un camión que recoge la basura a las cinco de la mañana, en la ... de Fuente del Arco no sale agua, la de Valencia de Alcántara está rodeada de naturaleza, pero todo lo demás está abandonado, y la de Zafra tiene al lado una carretera con demasiado tráfico que complica el sueño. Las áreas de autocaravanas han proliferado por todo el país y en Extremadura también. La próxima en abrir será la de Mérida mientras los autocaravanistas comparten sus valoraciones señalando aciertos y errores.

En general, todos los usuarios celebran la existencia de estas zonas reservadas para sus casas rodantes. Los alcaldes y concejales que las inauguran ensalzan esta forma de hacer turismo que va a más, de ahí que en los últimos años se hayan señalizado decenas de áreas para furgonetas y autocaravanas. Por lo general, son gratuitas y disponen, como mínimo, de grifo de agua potable y zona de vertido de aguas sucias. Algunas incluso aportan como extra una toma de electricidad.

La mayoría de los autocaravanistas usa aplicaciones en el móvil para saber cuál es la mejor opción para pernoctar. Es una información que se comparte y cuyos comentarios son apreciados por los interesados. Cada área deja por tanto una ristra de mensajes para que sean útiles al siguiente autocaravanista y, si el Ayuntamiento toma nota, para que el lugar mejore. Actualmente la aplicación 'Park 4 Night' es la más usada por esta comunidad de viajeros. ¿Qué opinan los usuarios de las áreas que han conocido en Extremadura?

Estas no salen mal paradas, y eso que muchas valoraciones las hacen franceses, que llevan décadas de ventaja en este ámbito. Se suele destacar de ellas su cercanía al centro de la ciudad, pero en otros aspectos aún tienen mucho margen para mejorar.

En Jerez de los Caballeros, por ejemplo, se sugiere eliminar el escalón de acceso y se advierte de que en algunas épocas colocan cerca atracciones de feria que impiden dormir. En Alconchel, si es lunes, puedes amanecer rodeado de puestos de fruta, advierte otro usuario.

Solo el área de Badajoz cuenta con 380 reseñas. La mayoría hacen alusión a que suele estar completa porque solo tiene 30 plazas y critican que esté desnivelada, lo que obliga a calzar los vehículos. La cercanía al centro y al parque del río son sus grandes bazas y es elogiada por ello.

La inclinación del suelo abunda entre los comentarios negativos y la buena ubicación, entre los positivos

En Cáceres capital el área de autocaravanas es más reciente. De nuevo los usuarios destacan la ubicación cercana al centro monumental, pero no son pocos los que critican que a las cinco de la mañana aparezca el ruidoso camión de la basura a descargar despertando a los autocaravanistas. Otro comentario repetido es que se llena fácil, las plazas son demasiado estrechas y en cuanto aparcas fuera del lugar establecido la Policía Local acude a llamar la atención. A veces multa, a veces no, informan los usuarios de 'Park 4 night'.

Plasencia, por ejemplo, no tiene un parking específico para autocaravanas, pero sí un área autorizada junto al parque de la Isla que sus usuarios valoran positivamente por la ubicación, no porque tenga servicios para ellos como una simple toma de agua.

En autovía

Un área de autocaravanas no equivale a un camping, aunque se valore positivamente la cercanía de juegos para niños, tiendas o instalaciones deportivas. Lo normal es que tengan una estancia limitada a 72 horas, algunas incluso de 24 horas, como Cáceres.

A lo largo de las autovías son habituales para hacer noche de camino a un destino más turístico, quizás un camping. En la A-66 las hay en Monesterio (dos en sendos hoteles Leo, pueblo y carretera con buenas críticas ambas), Fuente de Cantos (prácticamente abandonada), Villafranca de los Barros (amplia y tranquila pero sin sombra), Aljucén (la mejor valorada de la A-66 en el tramo extremeño), Baños de Montemayor (aceptable, aunque inclinada y justa de espacio para algunas maniobras).

En la A-5, la aplicación 'Park 4 Night' reseña otra área en Belvís de Monroy, cerca de Navalmoral de la Mata. En realidad es una gasolinera, pero está equipada con todo lo necesario para hacer una parada nocturna antes de proseguir el viaje. En esta misma autovía que une Badajoz y Madrid hay otra más, la de Trujillo, junto a la plaza de toros, con vistas al castillo, a diez minutos del centro como ventaja principal, pero sin estar plenamente nivelada.

Zonas turísticas

Como estrategia, zonas turísticas de la región también han ido incorporando sus propias áreas de autocaravanas. En el Valle del Jerte, por ejemplo, existe la de Navaconcejo junto al río, con solo cinco plazas, pero con comentarios muy positivos.

En la Sierra de Gata, como área habilitada destaca la de Torre de Don Miguel, un paraje con encanto y donde, a tenor de los comentarios, te visita la responsable del centro de orientación por si puede ayudar.

En la Vera existe la de Losar, algo inclinada según los mensajes y división de opiniones entre los usuarios; y la de Valverde de la Vera, también pequeña, pero elogiada sobre todo porque ofrece luz gratis además de agua y servicio de vaciado de aguas sucias que suelen buscar los autocaravanistas, aunque no siempre funciona bien. Cuando no falla una rosca, falta la rejilla o apenas hay presión, detalles de mantenimiento que los autocaravanistas no pasan por alto en sus comentarios, casi siempre con afán constructivo. De hecho, son comunes los mensajes de agradecimiento a los ayuntamientos por pensar en ellos, incluso cuando el área no sea de diez.

En la provincia de Badajoz, Olivenza tiene desde hace poco un área de autocaravanas con diez plazas sobre la que apenas hay reseñas. Sí las hay en cambio en la cercana Alconchel, pequeño pueblo de 1.700 habitantes que dispone de dos áreas. En la del pueblo las pocas quejas que hay es por molestias de algunos jóvenes; en cuanto a la que hay junto al Castillo de Miraflores los comentarios indican que la gente prefiere un llano previo al aparcamiento. En la misma carretera, la EX-107, aparece reseñada otra área en Villanueva del Fresno, si bien los comentarios indican que no es más que una explanada asfaltada amplia donde cabrían hasta 30 vehículos. En esta provincia, la más extensa de España, figuran áreas de autocaravanas en poblaciones como Fregenal de la Sierra, Segura de León, Medina de las Torres o Fuente del Arco, entre otras muchas. No obstante, la provincia de Cáceres tiene muchas más.