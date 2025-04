Así vive Cáceres el apagón: compras a oscuras y un soldado regulando el tráfico

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 28 de abril 2025, 19:34 Comenta Compartir

Lo que al principio parecía un simple apagón se alarga y eso está dando paso a imágenes inusuales en Cáceres: compras a oscuras en los supermercados, tiendas cerradas, la Policía Local regulando el tráfico e incluso un soldado del Ejército ayudando a que no se colapse el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado un plan de emergencia. El alcalde, Rafael Mateos, ha mantenido una reunión con todos los concejales y jefes de servicio para coordinar acciones. «Se mantiene una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se recomienda evitar los desplazamientos en vehículos para facilitar la movilidad», ha indicado el Consistorio.

Precisamente, pocos minutos después del inicio del apagón, la Policía Local ha empezado a regular el tráfico en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el centro, donde más coches circulan y más semáforos hay. «Están todos apagados. Desde el Paseo de Cánovas hasta el edificio de los juzgados», comentaba una cacereña cuando aún se desconocía que se trataba de un corte que afectaba a más puntos de España y otros países.

En el centro de la capital cacereña incluso se ha visto al soldado Alejandro Cordero regulando el tráfico para evitar accidentes. Lleva un año en el Ejército, vive en Cáceres y está destinado en Bótoa. «Estaba circulando con mi coche cuando he visto lo que sucedía, así que he parado y me he puesto a ayudar. No nos han movilizado, pero si pasa algo así tengo que hacer lo que pueda», ha dicho a HOY. De hecho ha sido la persona que se ha encargado de que una de las calles más concurridas de la ciudad tenga un tráfico fluido. A las tres y media de la tarde continuaba con esa labor.

Supermercados, tiendas y negocios

A esa hora muchos supermercados, tiendas y negocios ya habían cerrado ante la falta de luz. Uno de los pocos que se ha mantenido abierto es el Tambo de la calle Alfonso IX. Allí los clientes no han parado de entrar y han tenido que hacer la compra en pasillos a oscuras y pagar en metálico. Los frigoríficos y congeladores han estado cerrados, pero los cacereños han podido comprar algunos productos básicos porque este negocio ha estado funcionando gracias a un grupo electrógeno durante la mañana.

Otros como el Carrefour Express de la calle Pintores o los supermercados de la avenida Virgen de Guadalupe han optado por bajar la persiana. También varias oficinas del centro, como Gefiscal, uno de los negocios que agrupa a más trabajadores, ha cerrado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ordenado poner especial atención a centros de día y residencias de ancianos. Los hospitales de la ciudad, tanto el San Pedro de Alcántara como el Universitario, están funcionando con normalidad gracias a grupos electrógenos, según ha confirmado la Consejería de Salud. En los primeros momentos los pasillos de los centros sanitarios han quedado a oscuras y algunos de los trabajadores han salido al exterior de las instalaciones.

Por su parte, en los supermercados Mercadona de la capital cacereña están limitando la compra de comida a tres unidades por cada alimento.