Antiguos dirigentes de Adenex fundan una asociación conservacionista

Un grupo de antiguos dirigentes de Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los recursos de Extremadura) ha creado un nuevo colectivo conservacionista. ... Se llama Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) y en su declaración de principios deja claro que «no quiere ser una entidad ecologista ni animalista tal como se entiende en la actualidad». Hay que recordar que Adenex nació en el año 1978, fue pionera en la defensa del patrimonio regional y sigue activa.

El presidente del nuevo colectivo es Francisco R. Blanco Coronado, médico especialista en Ginecología que fue secretario general de Adenex durante dos décadas. También presidió el Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza, entidad que reunía a asociaciones conservacionistas de España y Portugal. El vicepresidente es Manuel Martín Alzas, licenciado en Ciencias Biológicas, especialista en lepidópteros y durante años delegado de Adenex en Barcarrota. El secretario general es Manuel Calderón Carrasco, graduado social, especialista en aguilucho cenizo, fotógrafo de naturaleza, y que fue miembro de la directiva de Adenex y delegado en Castuera.

Una de las vocalías la ocupa Santos Lozano Palomeque, ingeniero técnico industrial, experto en recuperación del monte mediterráneo y exdelegado de Adenex en Malpartida de Cáceres. Otra es para María Ángeles Orallo Álvarez, educadora social y exintegrante de la sección de Educación ambiental de Adenex. La junta directiva la completa Juan Antonio Rodríguez Pulido, empresario de la construcción, ornitólogo y exdelegado de Adenex en Alange.

«El conservacionismo se ha contaminado por la penetración de partidos políticos, en especial de izquierda», cree Fondenex

Francisco R. Blanco es quien firma el texto en el que el nuevo colectivo se presenta en sociedad. En él explica que se trata de una asociación «sin ánimo de lucro, científica, cultural y apolítica», cuyo fin es «promover el estudio del paisaje, la fauna, la flora y la vegetación de Extremadura», además de «contribuir a la conservación de la riqueza natural y del patrimonio histórico-artístico de la región y desarrollar un amplio programa de educación ambiental».

Fondenex recuerda que la defensa de este patrimonio llevó a la comunidad autónoma a conseguir hitos como la creación del parque nacional de Monfragüe, o los naturales de Cornalvo y Tajo Internacional. También «la paralización de las obras de la central nuclear de Valdecaballeros, la detención de las plantaciones de eucaliptos o la conservación de extensas superficies de dehesas y bosque mediterráneo».

«Muchos de los que participamos en estos y otros proyectos –sitúa el nuevo colectivo–, nos retiramos a un segundo plano al inicio del XXI, esperando que las nuevas generaciones cogieran el testigo».

«El conservacionismo se ha ralentizado»

«No nos confundimos –continúa– si afirmamos que el movimiento conservacionista ha experimentado una evidente ralentización, cuando no retroceso, en toda España. Hay asociaciones que fueron muy importantes que, en unos casos, han desaparecido, y en otros, han pasado a ocupar un lugar testimonial. El nivel de crítica a la administración ha experimentado un descenso realmente notorio y se ha dejado una iniciativa a los organismos oficiales que nunca podrá igualar a la de los ciudadanos. Y lo que es más triste: el funcionamiento de algunos grupos ha sido condicionado por ayudas y subvenciones públicas, con lo que su independencia se ha puesto en entredicho».

Entiende Fondenex que «el movimiento conservacionista ha sido contaminado por la penetración de partidos políticos, en especial de izquierda, que se han apropiado de unas ideas que no tienen dueño». «Asimismo –abunda–, empresas de toda condición están utilizando los términos verde o sostenible para desarrollar proyectos contaminantes y destructores del medio natural. Lo ecológico se utiliza por entidades públicas o privadas para intentar acaparar fondos de la Unión Europea sin que ello sirva para una aplicación real y positiva de la conservación del territorio».

«Denunciaremos ante la UE el parque eólico que se está construyendo en la sierra de san Pedro»

La nueva asociación tiene entre sus objetivos «recuperar el nivel de reivindicación del último cuarto del siglo XX, que tanto consiguió». También «el nivel de oposición a la central nuclear de Almaraz». Y adelanta que «se van a denunciar varios proyectos de parques solares en el entorno de espacios naturales protegidos, porque incumplen la ley y han tenido evaluaciones de impacto ambiental (algunas muy familiares) que sonrojan a cualquier técnico independiente». Anticipa Fondenex que demandará «ante la UE el proyecto de parque eólico en la sierra de san Pedro, una aberración que hasta hace unos años sería inconcebible».

«Queremos –anuncia– volver a la esencia de aquellas grandes asociaciones del siglo XX, que basándose en fundamentos científicos proponían la conservación de los ecosistemas naturales y los ambientes tradicionales de nuestros pueblos y ciudades (monumentos, urbanismo típico, etcétera) para que el hombre tuviera una vida más saludable y digna».

Sobre «los sueños industriales»

De hecho, el nuevo colectivo entiende que «el gran tesoro» de la región es su patrimonio natural junto a la agricultura, la ganadería y la caza». Estos, opina, «deben primar sobre los sueños industriales que han sobrevolado la región durante décadas y no se han acabado de concretar».

También se declara «rotundamente a favor de la tauromaquia, no solo por ser un fenómeno cultural fuente de un rico patrimonio histórico y artístico, sino por lo que el toro bravo aporta a la conservación de valiosos ecosistemas naturales que albergan especies silvestres en peligro de extinción». «De hecho, el toro de lidia no existiría sin los eventos taurinos», afirma Fondenex, que también se declara «antinuclear y defensora de las energías renovables, pero no de las grandes superficies solares y eólicas». «Igualmente, estamos a favor de una caza con desarrollo sostenible y respetuosa con las especies no cinegéticas», se define la nueva asociación, que anuncia su presentación en público para el próximo mes de septiembre.