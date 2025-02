Las ansiadas lluvias llegan a Extremadura pero a partir del domingo

C. V. Miércoles, 11 de octubre 2023 | Actualizado 12/10/2023 07:35h. Comenta Compartir

«Habrá alguno que no le importe que llueva pero, para este puente, el turista que quiera venir a Extremadura busca no mojarse. Porque no es lo mismo hacer rutas, ir a un concierto o una feria con agua que sin ella», resume Ignacio Lozano. ... El presidente de Fextur considera que finalmente los datos definitivos de ocupación del puente del 12 de octubre van a ser mejores que los ahora cerrados. Porque el turista mira los mapas del tiempo y decide con esa información venir o no a última hora.

¿Y que dice la meteorología?. Pues que las precipitaciones, tan necesarias, no van a ser un inconveniente para quien quiera disfrutar de Extremadura. Lloverá, si, pero no será hasta el domingo y a partir del mediodía, esto es, cuando muchos estarán ya de vuelta a sus hogares. Noticia relacionada Cambio de tiempo ¿Llegarán las borrascas atlánticas a Extremadura durante el puente del Pilar? Ángela Murillo La previsión del tiempo para este jueves y mañana viernes es prácticamente calcada a la de los últimos quince días. Sol a raudales y temperaturas altas para esta época del año. Eso sí, un poco menos altas paulatinamente hasta llegar al fin de semana. Entonces se puede decir que llegará verdaderamente el otoño y dejaremos este verano prolongado. Bajada de temperaturas A última hora de la noche de mañana viernes los cielos se podrán ir encapotando en Extremadura e incluso podrán escaparse algunas gotas, pero serán pocas relevantes y focalizadas a las primeras horas del sábado. Antes del mediodía sabatino desaparecerán. Lo más significativo será la bajada de temperaturas. La lluvia más noticiosa, según la Aemet, queda para el mediodía y las primeras horas del domingo. Y llegarán ese día a casi toda la región. Entra un frente desde el oeste y abrirá una ventana, ahora sí, a lluvias generosas para la próxima semana.

