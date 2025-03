Ángel Pacheco Conejero: «No podemos llorar tanto»

Ángel Pacheco Conejero (Casar de Cáceres, 1966) es licenciado en Derecho, pero lo que de verdad le gusta desde muy joven es el campo, así ... que con 18 años ya tenía vacas propias y se ha dedicado toda la vida a la ganadería y a pelear por el desarrollo agroalimentario de Extremadura. Preside cinco entidades relacionadas con este sector: Cooprado, Torta del Casar, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Consejos Reguladores de Extremadura y Origen España.

–¿Qué tal la ganadería?

–Bien. Nadie pierde dinero si se dedica 30 años al mismo negocio. Tengo 130-150 vacas de cebo. Diariamente les echo de comer. Me gusta porque tengo libertad, tiempo libre al ser en extensivo de carne. Este año ha sido extraordinario por haber coincidido una buena primavera y un gran otoño con buenos precios. Solo lo ha empañado la lengua azul en el ovino.

–¡Caramba!, un ganadero que no se queja.

–Hay que prestigiar la profesión. Si te pasas todo el día diciendo que esto es una ruina, no vas a hacer atractivo el campo para los jóvenes. Hay que reivindicar si hay problemas, pero no podemos llorar tanto. En 2024, las 185 cooperativas agroalimentarias extremeñas asociadas superaremos los 1.700 millones de euros de facturación. Somos 35.000 socios, más de 3.500 empleados directos, el sector aglutina el 8,3% de la población activa de la región. La cooperativa de Casar de Cáceres, Cooprado, es la sexta empresa en facturación de la provincia de Cáceres con 65 millones de euros.

–Preside usted Cooprado y el Consejo Regulador Torta del Casar.

–En 2013, se decide que la DO Torta del Casar asuma la presidencia y la asumo. Cooprado se creó en 1971. Somos 800 socios tras las fusiones con cooperativas de Malpartida de Plasencia, Zarza de Granadilla y Alagón del Río. En cuanto a la Torta, nuestro primer objetivo fue homogeneizar el producto. Era importante la uniformidad y que dos tortas diferentes se parecieran lo que un huevo a una castaña. Se ha conseguido, aunque cada quesería tenga el sello de su maestro quesero. Antes, la torta se vendía en formatos grandes de 800-1.000 gramos, ahora triunfa el formato mediano de 400-600. Una decisión importante fue abrir el ámbito geográfico de la DO a 36 municipios. Hemos posicionado la marca. En la DO están seis queserías y 21 explotaciones. Llegó a haber 9 y 30.

–Ha sido complicado fijar esta entrevista. Su agenda de la semana: martes, reunión en Salamanca de Origen España; miércoles, reunión en Madrid de Consejo Rector Cooperativas; jueves, pleno de la DO Torta del Casar; viernes, asamblea general de Acrex y asamblea general de Bovies… ¿El estrés?

–Me organizo la agenda a principios de semana. Son reuniones de sectores muy vinculados. Soy tranquilo. Lo estresante son las reuniones imprevistas. Y el viernes, cañas con los amigos y dejo el móvil en casa.

–Buzón de quejas…

–El mayor problema es el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias. Hay falta de mano de obra especializada. Vemos con preocupación el tratado con Mercosur. El sector agroalimentario va a ser moneda de cambio y el cárnico se verá muy perjudicado.

–¿Europa?

–La pandemia y la guerra de Ucrania nos han puesto las pilas para ser autosuficientes. Las ayudas al campo no son subvenciones, sino compensación de rentas. Se beneficia el consumidor, que solo así puede comprar productos agroalimentarios de calidad.

–¿La política?

–Nos tenemos que mantener al margen, llevarnos bien con todos. Las ideologías te esclavizan, las ideas te hacen libre.