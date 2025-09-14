HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
Fotografía de Agustín Montes difundida tras su desaparición HOY
Sucesos de Extremadura

Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero

La Guardia Civil investiga cómo acabó el vehículo en un barranco de la vieja carretera a Logrosán

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:31

Hallado un cadáver que podría ser de Agustín Montes Delgado. Este vecino de Cañamero de 91 años fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre.  El Ayuntamiento de la localidad cacereña pidió entonces colaboración con un mensaje a través de las redes sociales para intentar localizar al anciano. Tras una semana de  búsqueda infructuosa, con un operativo coordinado por la Guardia Civil desde el pasado día 10 -cuando tuvo conocimiento de los hechos-, este viernes se halló un cuerpo que podría corresponder a la identidad del vecino en paradero desconocido. Indica la Guardia Civil que aún se está a la espera de la identificación.

Fue el propio alcalde de este pueblo de las Villuercas, David Peña,  quien encontró el cuerpo, que no portaba documentación. «Estaba dentro de su coche, en muy mal estado por los días transcurridos», ha confirmado a este diario. El vehículo se habría salido de la vía y precipitado desde una altura de varios metros por una especie de barranco en la vieja carretera entre Cañamero y Logrosán, un punto que conduce al túnel de la línea ferroviaria a Villanueva de la Serena que nunca llegó a funcionar.

Oculto por la vegetación

El turismo estaba oculto bajo la vegetación, con las ruedas hacia arriba entre zarzales. Eso explica que los medios aéreos empleados no se hubieran percatado de su presencia en una zona que ya había sido peinada varias veces, explica el alcalde a este diario.

Dispositivo de la Guardia Civil desplegado en el lugar donde se halló el cadáver. G. C.

Además de vecinos de la zona, en los diferentes dispositivos de búsqueda establecidos para dar con su paradero participaron agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, un helicóptero y el equipo Pegaso.

Tras ser recuperado, el cadáver de Agustín se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se le practica la autopsia para conocer la causa exacta del fallecimiento.

Un equipo de investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Este vecino de Cañamero vivía solo en la localidad próxima a Guadalupe. Sus hijos residen en Madrid y Francia, país del que regresó tras haber emigrado. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  3. 3 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  4. 4 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  5. 5 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  8. 8

    Un lugar para perderse en Mérida
  9. 9 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  10. 10 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero

Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero