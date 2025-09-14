Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero

Ángela Murillo Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:31 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

Hallado un cadáver que podría ser de Agustín Montes Delgado. Este vecino de Cañamero de 91 años fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre. El Ayuntamiento de la localidad cacereña pidió entonces colaboración con un mensaje a través de las redes sociales para intentar localizar al anciano. Tras una semana de búsqueda infructuosa, con un operativo coordinado por la Guardia Civil desde el pasado día 10 -cuando tuvo conocimiento de los hechos-, este viernes se halló un cuerpo que podría corresponder a la identidad del vecino en paradero desconocido. Indica la Guardia Civil que aún se está a la espera de la identificación.

Fue el propio alcalde de este pueblo de las Villuercas, David Peña, quien encontró el cuerpo, que no portaba documentación. «Estaba dentro de su coche, en muy mal estado por los días transcurridos», ha confirmado a este diario. El vehículo se habría salido de la vía y precipitado desde una altura de varios metros por una especie de barranco en la vieja carretera entre Cañamero y Logrosán, un punto que conduce al túnel de la línea ferroviaria a Villanueva de la Serena que nunca llegó a funcionar.

Oculto por la vegetación

El turismo estaba oculto bajo la vegetación, con las ruedas hacia arriba entre zarzales. Eso explica que los medios aéreos empleados no se hubieran percatado de su presencia en una zona que ya había sido peinada varias veces, explica el alcalde a este diario.

Ampliar Dispositivo de la Guardia Civil desplegado en el lugar donde se halló el cadáver. G. C.

Además de vecinos de la zona, en los diferentes dispositivos de búsqueda establecidos para dar con su paradero participaron agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, un helicóptero y el equipo Pegaso.

Tras ser recuperado, el cadáver de Agustín se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se le practica la autopsia para conocer la causa exacta del fallecimiento.

Un equipo de investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Este vecino de Cañamero vivía solo en la localidad próxima a Guadalupe. Sus hijos residen en Madrid y Francia, país del que regresó tras haber emigrado.

