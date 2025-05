Los alumnos de 3 años podrán hacer la jornada lectiva completa desde el primer día de colegio

Los alumnos de 3 años que se incorporen el próximo septiembre por primera vez al colegio podrán realizar la jornada completa desde el ... primer día de clase. La Consejería de Educación mantiene la voluntariedad en la flexibilización horaria para favorecer la conciliación de las familias.

Esta flexibilización supone que durante las dos primeras semanas del curso escolar los alumnos de 3 años, los que empiezan el primer curso del segundo ciclo de Infantil, solo tienen que acudir al colegio en horas limitadas durante la jornada de mañana. Una fórmula que persigue su adaptación paulatina a la rutina escolar, pero que complica la conciliación de sus padres, porque los alumnos no permanecen en el centro educativo desde las 9 hasta las 14 horas, el horario lectivo completo.

De hecho, muchos padres se ven obligados por este motivo a coger vacaciones o días libres durante los primeros días de septiembre precisamente para poder cumplir con el horario de adaptación de sus hijos.

Sin embargo, esta situación ya no se da en Extremadura. La Consejería de Educación decidió el curso pasado establecer que la flexibilización horaria fuera voluntaria, de tal modo que las familias que quisieran que sus hijos estuvieran en el colegio durante toda la jornada lectiva desde el primer día pudieran hacerlo para evitarles así problemas para conciliar.

El departamento que dirige Mercedes Vaquera incluyó la medida en la resolución de 30 de mayo de 2024 por la que se aprobó el calendario escolar para el curso en vigor y el próximo se mantendrá.

La resolución

«Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía de organización, podrán establecer un periodo de adaptación para el alumnado que se incorpore al primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil», dice la resolución en su punto 3.

Por eso, «para favorecer la adaptación mencionada, podrá establecerse un periodo de flexibilización horaria. Esta flexibilización deberá ser planificada y aprobada por el equipo directivo con anterioridad al inicio de las actividades lectivas y de su contenido deberá informarse a los padres/tutores legales al inicio del curso escolar para favorecer su planificación».

Sin embargo, «dicha flexibilización, que no podrá extenderse con carácter general más allá de las dos primeras semanas, tendrá carácter voluntario para las familias, pudiendo éstas optar por el uso del horario completo desde el primer día lectivo del curso escolar».

Lo acordado por la Consejería de Educación establece también que «este periodo de flexibilización podrá adecuarse al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo u otra problemática especial previo informe favorable del Servicio de Inspección Educativa».

La consejería explica que esta medida, «aplicada ya en el curso actual 2024/25 favorece la conciliación, porque las familias pueden elegir voluntariamente entre acogerse o no a la flexibilización dentro del periodo de adaptación», motivo por el que Extremadura no seguirá el camino adoptado por otras comunidades autónomas como Castilla y León, que pondrá a monitores para que cuiden de los escolares durante el primer mes del próximo curso para que la aplicación de la reducción de la jornada lectiva no perjudique la conciliación de las familias.

De este modo, al igual que ocurre en el curso actual, las familias extremeñas tendrán la posibilidad el próximo septiembre de acogerse o no a la jornada lectiva completa desde el primer día del nuevo curso. El pasado septiembre se dio la circunstancia de que muchas familias desconocía esta posibilidad y algunos centros educativos no la dieron a conocer.

De hecho, hubo incluso familias que, conociendo la posibilidad, la tuvieron que solicitar por escrito al centro educativo antes del comienzo del curso al ver que no recibían información alguna sobre la misma. En otros casos fueron las propias ampas las que informaron a los padres de su derecho a llevar a sus hijos durante la jornada completa.

Menos alumnos

El próximo curso podrán acogerse o no a la flexibilización horaria, dado su carácter voluntario, los padres de los 6.872 alumnos de 3 años que se incorporarán a las aulas extremeñas. Son los nacidos en 2022, suponen 375 menos que los que empezaron el colegio el pasado septiembre y constatan que la natalidad sigue a la baja en la región. No en vano, las plazas del primer curso del segundo ciclo de Infantil que se ofertan son 12.818, superando con mucho el número de escolares que las pueden ocupar.

La escuela extremeña ha perdido más de 5.000 alumnos de Infantil y Primaria en los dos últimos cursos, y el próximo descenderán en otros 2.000 en ambas etapas educativas. Tanto es así que si en el curso en vigor son 15 las localidades de la región que no han sumado ningún alumno de 3 años, el próximo serán 36, según adelantó Mercedes Vaquera en una comparecencia en la Asamblea. No obstante, esta circunstancia no conllevará el cierre de ningún colegio, «tampoco en la zona rural, porque vamos a seguir aprovechando esta situación para afianzar el sistema educativo en la región», aseguró la consejera.