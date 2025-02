36 localidades de Extremadura no tendrá el próximo curso ningún nuevo alumno de 3 años

La bajada de matrícula continuará marcando a la escuela extremeña el próximo curso escolar. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha adelantado ... esta mañana en la Asamblea que este curso han sido 15 las localidades de la región que no han contado con ningún nuevo alumno de 3 años y que el próximo serán 36 poblaciones.

El número de alumnos de Infantil y Primaria ha descendido en 5.000 en los dos últimos cursos, con su repercusión progresiva en las etapas superiores, y la tendencia continuará a partir de septiembre, cuando de nuevo descenderán los 168.178 alumnos que suma en la actualidad la escuela extremeña.

Pero la consejera de Educación ha dejado claro que, pese a esta circunstancia, «no se va a cerrar ningún colegio, tampoco en la zona rural, porque vamos a seguir aprovechando esta situación para afianzar el sistema educativo en la región». A continuar, ha explicado, en la línea de las actuaciones que su departamento que ha venido desarrollando en el último año y medio y que Mercedes Vaquera ha defendido esta mañana. «Porque a pesar del descenso de matrícula, hemos bajado las ratios en Infantil y Bachillerato, hemos aumentado las plantillas orgánicas y funcionales en los centros hasta los 16.809 docentes, hemos ampliado las ayudas para la continuidad de las escuelas infantiles públicas y hemos avanzado en la gratuidad del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, con las ayudas a las familias», ha recordado.

También la apuesta de su departamento por mejorar el nivel de Inglés de los escolares extremeños, con las pruebas gratuitas de B1 y B2, la ampliación de aulas matinales y comedores, la mejora del transporte escolar con un nuevo acuerdo marco que eleva en 4 millones de euros el presupuesto destinado al servicio, la concertación de 11 nuevas unidades -10 para necesidades educativas especiales- y las mejoras para el colectivo docente con la eliminación del horario de tarde para los maestros y la reducción de 25 a 23 de sus horas lectivas, entre otras.

La oposición

Mercedes Vaquera ha comparecido a petición propia en la Asamblea, «para rendir cuentas de la gestión que hemos realizado, en favor de la transparencia», y también «para decir que el discurso del miedo que extiende el PSOE, de que estamos abandonando a la escuela rural, no es verdad».

Pero sus explicaciones no han convencido a los grupos de la oposición. «Los comedores y las aulas matinales ya no son gratuitas, han rechazado fondos para ampliar las aulas públicas de 0 a 3 años y han instaurado los cheques, no han conseguido que todos los alumnos del primer curso de FP Dual realicen prácticas y a los que cursan la formación a distancia les dicen que se las busquen ellos», le ha criticado la disputada socialista Ana Fernández.

Vox ha valorado la gestión de Vaquera pero le ha reclamado que acabe con el déficit de financiación de la UEx, que mejore las condiciones laborales y retributivas de los docentes de la concertada y que negocie con los sindicatos de la pública la mejora salarial que merecen. «Que cobren entre 300 y 600 euros menos que la media y que usted les ofrezca una subida de 30 euros roza la falta de respecto», le ha dicho el diputado Juan José García.

«Usted tiene el mérito de haber puesto de acuerdo a todos los sindicatos docentes para llevar a cabo movilizaciones conjuntas, hay que echar la vista muy atrás para encontrar una situación similar», le ha indicado Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura, en lo referente a la negociación fallida entre Educación y las centrales para consensuar una subida salarial para los maestros y profesores de la pública.

El diputado de la coalición de izquierdas le ha dicho también a Mercedes Vaquera que es preciso abordar la situación de los conciertos educativos ante la pérdida continua de alumnos. «La bajada de la matrícula se tiene que corresponder con una reducción de los conciertos educativos. Su responsabilidad es la educación pública».