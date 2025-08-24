Un alumno extremeño, triple podium mundial de Geología

En abril alumnos extremeños se revelaban como los más punteros en la asignatura de Geología, que a través de competiciones de estudiantes se reivindica como ... una ciencia que tiene mucho que decir para explicar por qué el planeta es como es y que hoy, además, es clave para entender la geopolítica mundial.

Extremadura tiene mentes brillantes en este ámbito. El pasado 5 de abril el pacense Fernando Juez Pozo ganó la fase nacional de la XVI Olimpiada de Geología, celebrada en Tremp (Lleida) y a la que llegaron 93 estudiantes de toda España tras ganar sus respectivas fases territoriales. Su primer puesto lo ha llevado a competir este verano en China en la Earth Science Olympiad (Olimpiada Internacional de Geología) que se celebró entre los días 7 y 17 de agosto en la ciudad china de Jining. Allí ha coincidido con los mejores estudiantes del mundo de su edad este verano. El extremeño, de 16 años y en primero de Bachillerato, se acaba de traer tres medallas.

Éste año han participado 120 alumnos seleccionados entre miles de candidatos en cada país, que trae a estas pruebas solo a cuatro alumnos. La delegación española ha obtenido el mejor resultado de su historia en esta especie de mundial anual que reúne a los mejores alumnos de Geología. Durante la competición, permanecen incomunicados la mayor parte del tiempo y deben afrontar cuatro pruebas en total, tanto individuales como por equipos.

Ampliar El pacense durante una de sus exposiciones. HOY

El alumno del instituto público Rodríguez Moñino, de Badajoz, ha sacado una medalla de Oro en el Póster ESP (Proyecto Científico sobre la Tierra) por equipos, una de plata en la Presentación ITFI (Investigación de campo) por equipos y una de bronce en la prueba individual en el test teórico y práctico. Según su profesor, Juan Pablo Pulido, uno de los trabajos de su alumno se ha centrado en el carbono atmosférico. Además de la pasión que el joven tiene por la asignatura, el docente cree que una de las claves de su éxito ha sido su dominio del inglés (tiene el C2), lo que le ha permitido exponer sus conocimientos con fluidez.

En el Proyecto Científico sobre la Tierra el reto es proponer una solución relacionada con los cuatro grandes sistemas de la tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.

El individual tiene una parte del test teórica y multitemática sobre cualquier aspectos de esos cuatro sistemas, además de astrofísica de planetas y satélites y sus propios ambientes.

Actividades culturales

Por último, debían responder qué fenómenos y procesos observan en los sitios visitados. Uno fue un sitio sagrado, las Montañas Fénix; y otro las montañas Shimen, donde nació Confucio. Además, han visitado el lago Taibai —el mayor del norte de China— o el geoparque Yangshang, entre otras actividades. «Han sacado muchas cosas buenas del evento para su desarrollo personal y profesional, añadiendo el intercambio cultural entre oriente y occidente», valora el docente.

Según ha expresado el alumno , «mi experiencia en China ha sido inmejorable en todos los aspectos. He tenido la ocasión de representar a mi país en una Olimpiada, pero sobre todo, me enorgullezco de haber llevado el nombre de mi tierra por delante, tanto que hasta en Kazajistán conocen a la bella Extremadura. En segundo lugar, he crecido enormemente como estudiante y aún más como persona. En las pruebas en grupo, he tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con chicos y chicas de todos los rincones del mundo, como Pakistán, Bangladesh, Italia, Chequia, China… Esto ha supuesto un intercambio cultural que, para mí, no tiene precio. Las medallas importan, sí, pero aprender los unos de los otros, sin prejuicios, sin barreras, sólo con ilusión, es lo que siempre llevaré conmigo. Esta Olimpiada demuestra que es posible encontrar acuerdos globales si escuchamos las voces de todos. Desde luego, los jóvenes del mundo estamos listos para luchar por lo que verdaderamente importa».

Ampliar El profesor juan Pablo Pulido con su alumno Fernando Juez. HOY

El resto del éxito de la delegación española se completa con Santiago Otero Lago (Galicia), que obtuvo el bronce en el Póster ESP por equipos, y una de plata en la prueba individual del test. Además, Hugo Gorgojo Basanta (Galicia), ganó una medalla de Plata en el Póster ESP por equipos, una de bronce en la Presentación del trabajo de campo por equipos y otra de bronce en la prueba individual del test teórico y práctico. Finalmente, Samuel Martín Sánchez (Salamanca), consiguió una medalla de plata en el Póster ESP por equipos y una de bronce en la prueba individual del test.

Ampliar La delegación española posando con sus medallas. HOY

Este certamen está impulsado en España por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) En esta edición, la fase local que seleccionó a los mejores extremeños de cuarto de la ESO, primero y segundo de Bachillerato que luego acudieron a la fase nacional comenzó en Aliseda (Cáceres) para culminar en China.

Dos estudiantes extremeños ya acudieron a esta fase internacional en 2013 y 2022. Pero en este 2025 ha sido la primera vez que el primer puesto en la competición nacional vino a Extremadura.