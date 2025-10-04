HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Representantes de las entidades que han firmado un manifiesto este sábado en Navalmoral de la Mata.

Almaraz se rebela contra el cierre y pide que se negocie «sin líneas rojas»

Más de ochenta alcaldes, empresarios, sindicatos y colectivos sociales y académicos han firmado un manifiesto que reclama la continuidad de la central nuclear

R.H.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:05

Representates de más de 80 entidades se han dado cita este sábado en el pabellón multiusos María Victoria Villalba de Navalmoral de la Mata para ... la firma de la 'Alianza por Almaraz', un manifiesto conjunto que reclama la continuidad de la central nuclear más allá de 2027.

