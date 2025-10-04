Almaraz se rebela contra el cierre y pide que se negocie «sin líneas rojas»

Representates de más de 80 entidades se han dado cita este sábado en el pabellón multiusos María Victoria Villalba de Navalmoral de la Mata para ... la firma de la 'Alianza por Almaraz', un manifiesto conjunto que reclama la continuidad de la central nuclear más allá de 2027.

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha conseguido que se adhieran ayuntamientos de Campo Arañuelo de distinto signo político; la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX); la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX); la Cámara de Comercio de Cáceres; la Universidad de Extremadura; el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura; el Clúster de la Energía de Extremadura; sindicatos, mancomunidades o colectivos como 'Mujeres por Almaraz'.

En la inauguración de la jornada, Fernando Sánchez, presidente de 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, ha calificado de «injusto que, mientras se destinan grandes subvenciones a otras industrias, se ahogue fiscalmente a la central». Por ello, ha alertado de que la consecuencia será «más dependencia energética, menos actividad económica y la despoblación, poco a poco, de nuestros pueblos». También ha apelado a la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, «a que adopte la posición que le corresponde y siente a todos los concernidos para dar continuidad a la central».

Los firmantes han exigido al Gobierno central responsabilidad, visión de país y sentarse a la mesa de negociación con las propietarias, junto a la Junta de Extremadura, «con altura de miras, sin líneas rojas ni dogmatismos» para garantizar «con hechos y no solo palabras, el futuro industrial de esta región, la autonomía energética del país y los compromisos reales de descarbonización».

En este sentido, advierten que «Extremadura necesita más industria, y no habrá más industria sin Almaraz». Recuerda que la planta sostiene 3.800 empleos directos e indirectos y más del 5 % del PIB regional, y que su cierre supondría un grave retroceso: despoblación, emigración y pérdida de talento.

El escrito asegura, asimismo, que «Almaraz es clave para la soberanía energética de España. El complejo momento geopolítico que vivimos es otro motivo de peso para defender la continuidad de Almaraz. La autonomía estratégica que debe potenciar la Unión Europea, y específicamente España, va ligada a la actividad de centrales de generación eléctrica seguras, estables y con una alta autonomía, como la central de Almaraz».

Adicionalmente, señalan que Almaraz ha sido reconocida por organismos internacionales como la World Association of Nuclear Operators (WANO) por su excelencia técnica, que contribuye cada año a evitar la emisión de más de 6 millones de toneladas de CO₂, equivalentes a 1,3 millones de coches en circulación, y que su clausura sería incoherente con los compromisos de descarbonización.

A lo largo de la jornada, también ha intervenido Virginia Aizkorbe, portavoz de 'Mujeres por Almaraz', movimiento que surge de la plataforma, quien ha señalado que gracias a la central «muchas mujeres accedimos por primera vez a un empleo estable y cualificado. Almaraz nos dio autonomía, nos dio arraigo. Sin ella, habrá persianas bajadas, aulas vacías y jóvenes haciendo las maletas».

El acto ha contado con la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; alcaldes de distintos signos políticos, y representantes de la sociedad civil, que coincidieron en la necesidad de garantizar la continuidad de la central como motor de empleo y pieza clave en la soberanía energética de España.

Guardiola ha tachado de «injusto, sectario y precipitado» el cierre y ha pedido su continuidad más allá de 2027.

Durante su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico se ha mostrado tajante al subrayar que no quiere «hablar de alternativas» porque, ha asegurado, la región «no necesita alternativas» cuando «existe una realidad».

Así, la presidenta extremeña ha reivindicado la Central Nuclear de Almaraz como un «símbolo de lucha conjunta» y ha instado a «no dar un solo paso atrás» y a mantener la unión en esa lucha que ha llevado este sábado a más de 80 instituciones así como a alcaldes, empresarios, ciudadanos, académicos y colectivos sociales, por encima de «colores» y «siglas», a rubricar el referido manifiesto.

«No podemos permitir que nadie nos robe el futuro, que nadie le vuelva a decir a esta tierra lo que debe ser», ha insistido la presidenta advirtiendo, seguidamente, que «Almaraz no se toca, Extremadura no se negocia y Almaraz no se cierra».

Por su parte, Los socialistas extremeños han reiterado este sábado su postura en favor de «garantizar» la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, a la par que han instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a «ponerse de una vez a trabajar» por ella.

Así, tras asegurar que Guardiola «no ha hecho absolutamente nada» en favor de la prórroga, el secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, la ha llamado, en declaraciones a los medios en el acto de firma de la 'Alianza por Almaraz' celebrado este sábado, a «dejar de utilizar» la continuidad de la central «para atacar al Gobierno de España».

En este sentido, en el marco de su asistencia a este acto celebrado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, el secretario socialista ha abogado porque la Junta de Extremadura «siente a empresas y Gobierno para que puedan hablar de la prórroga».