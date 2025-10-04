HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder y negociar el resto del plan de paz
HOY
Tribuna

Alianza por Almaraz: respuesta a una decisión política

No hay novedad técnica, ni dictamen científico ni informe económico que justifique el empeño de clausurar el parque nuclear

Fernando Sánchez Castilla

(Presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' y Alcalde De Belvís De Monroy)

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hoy, 4 de octubre, se firma la Alianza por Almaraz. No se trata de un acto simbólico más en el debate energético, sino de la ... cristalización de algo que rara vez ocurre en estos tiempos de crispación: la unión de voces muy distintas que, por encima de ideologías, han decidido remar en la misma dirección. Alcaldes de distinto signo político, empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, agricultores, ganaderos, profesores, hosteleros y estudiantes comparten un mensaje: la continuidad de la central nuclear de Almaraz no es un capricho, sino una necesidad económica, social y medioambiental para Extremadura y para España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida
  10. 10

    Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder y negociar el resto del plan de paz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alianza por Almaraz: respuesta a una decisión política

Alianza por Almaraz: respuesta a una decisión política