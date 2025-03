Alfonso Raúl Masa interrumpe su actividad: ni misas ni clases

Alfonso Raúl Masa ha interrumpido por el momento su actividad sacerdotal y pastoral, tanto en la parroquia de San Sebastián como en el centro educativo ... en el que daba clases de Religión. Aunque el juez decretó para él libertad provisional, tras tomarle declaración, el párroco de Don Benito ha suspendido su labor por el revuelo generado con su detención el pasado lunes en el marco de una investigación de la Guardia Civil sobre tráfico de sustancias estupefacientes.

Pero la interrupción de su actividad no se debe por el momento a ninguna decisión adoptada por el Obispado de Plasencia, del que depende el párroco y a quien de manera oficial no ha suspendido hasta la fecha. Fuentes de la diócesis señalan al respecto que «es un asunto que se está analizando y sobre el que aún no se ha tomado ninguna decisión». Antes de ello, aclaran las mismas fuentes, «se dialogará con el sacerdote para conocer su versión de los hechos y adoptar las medidas pertinentes en base a la máxima información posible». También, añaden, en función del desarrollo del proceso judicial y de la investigación que mantiene abierta la Guardia Civil. Una operación en la que se detuvo al supuesto compañero sentimental del cura y para el que el juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Un sacerdote apreciado

Mientras se espera el desarrollo de esta causa, la localidad de Don Benito continúa conmocionada por lo ocurrido, por un asunto que ha colocado a la población en foco mediático de primer nivel y ha generado la polémica en torno a un párroco muy valorado por los feligreses con los que ha venido trabajando desde que iniciara su actividad en Madrigalejo y que continuó después en la zona de Béjar antes de su llegada a la localidad pacense.

Precisamente, los vecinos de la zona de Béjar iniciaron en enero de 2019 una recogida de firmas para evitar su traslado a Don Benito y enviaron escritos al Obispado de Plasencia con el mismo objetivo. Según explicaron entonces, con la llegada de Alfonso Raúl Masa a Fuentes de Béjar «llegaron nuevos tiempos, nuevas inquietudes y muchos proyectos a la localidad que lograron la implicación del pueblo en todas las actividades propuestas y la colaboración de los más jóvenes, que volvieron a sentir lo que es en realidad la figura de un párroco: cercanía y saber estar en cualquier situación».

Una valoración que Alfonso Raúl Masa ha logrado igualmente en Don Benito, donde quienes le conocen destacan el carácter afable de un hombre que no era un sacerdote al uso, «tenía una vida muy normal, le gustaba salir y, en definitiva, hacer cosas acordes a su edad, siempre estaba rodeado de gente joven».