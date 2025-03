Un párroco afable y cercano que «revitalizó la actividad eclesiástica»

El sacerdote detenido en Don Benito, Alfonso Raúl Masa Soto, es natural de Miajadas y se formó en el seminario de Plasencia. Hace cinco ... años que fue trasladado a Don Benito procedente de la zona de Béjar (Salamanca). Primero, a la céntrica iglesia de Santiago, y posteriormente a la parroquia de San Sebastián, uno de los barrios más icónicos y el más antiguo de la localidad dombenitense. Allí, recuerda una vecina, llegó en septiembre de 2021. «Revitalizó la actividad eclesiástica», relatan sobre su llegada a la parroquia.

Prácticamente todos coinciden en el carácter afable del párroco, incluso entre aquellos que no frecuentan la iglesia. «Es un hombre muy aparente, no sé qué edad tiene, pero relativamente joven», explica otra vecina que recuerda que bautizó hace unos años a su hijo. Lo dice en un corrillo de vecinos a unos metros de la iglesia donde unos niños juegan a fútbol ajenos al tema del día.

Pese a su llegada al barrio de San Sebastián seguía residiendo en una vivienda próxima a la iglesia de Santiago, en la calle Villanueva, adonde fue tras su acelerada salida del juzgado, ya en libertad con cargos. «A mí me ha sorprendido tanto el delito del que se le acusa como que supuestamente tuviera pareja», dice una vecina del entorno de la parroquia donde la noticia llegó a través de los medios de comunicación y después con numerosos mensajes en los móviles. «Yo no soy muy de iglesia, le conocía de hola y adiós, poco más, y sí que le veía alguna vez con un perrito paseando», comenta otra de las residentes en este barrio. «La noticia me ha sorprendido muchísimo y ha sido la conversación de hoy en la comida», añade.

La desazón era evidente entre los feligreses que no se creían la noticia. «Como creyente, me decepciona un poco, pero también pienso que es humano», reconocía una mujer que acude con cierta asiduidad a misa, «lo conocía desde que llegó a Don Benito y me he quedado muy sorprendida, pero como todo el barrio, aquí es el tema de conversación».

Sobre él cuenta que no era un sacerdote al uso, «tenía una vida muy normal, le gustaba salir y, en definitiva, hacer cosas acordes a su edad, siempre estaba rodeado de gente joven».

El sacerdote, que también ejercía como profesor de religión en un centro educativo de la localidad, había oficiado misa hasta este mismo lunes. No obstante, algunos vecinos sostienen que era esperado por los agentes en las inmediaciones del templo tras finalizar una eucaristía.

Los antecedentes

No es el único lugar donde este sacerdote y ha dejado huella. Vecinos de Fuentes de Béjar, La Cabeza de Béjar y Puebla de San Medel, pueblos en la que también ejerció como párroco, iniciaron en enero de 2019 una recogida de firmas para evitar su traslado y enviaron escritos al Obispado de Plasencia con el mismo objetivo. Según explicaron entonces, con la llegada de Alfonso Raúl Masa a Fuentes de Béjar «llegaron nuevos tiempos, nuevas inquietudes y muchos proyectos a la localidad que lograron la implicación del pueblo en todas las actividades propuestas y la colaboración de los más jóvenes, que volvieron a sentir lo que es en realidad la figura de un párroco: cercanía y saber estar en cualquier situación».

En 2019, tres pueblos de la zona de Béjar donde estaba destinado recogieron firmas para que no lo trasladaran

Los vecinos aseguraban que Masa había sabido ganarse al pueblo y no querían que fuera trasladado. Por eso, a la recogida iniciada en Fuentes de Béjar se sumaron también los vecinos de las otras dos localidades oficiaba misas y en las que solo llevaba destinado tres años.

Sin embargo, ni las firmas ni las cartas al Obispado lograron su permanencia, y en 2019 Masa continuó su labor como vicario parroquial de Santiago en Don Benito y administrador parroquial de Conquista del Guadiana. Al igual que en esas tres localidades de Béjar, fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar que Masa era muy querido en Don Benito por la labor que venía realizando. Afable y cercano, la detención de este «hombre prudente y de buen trato», como le definen quienes le conocen, ha generado una tremenda conmoción tanto en la localidad pacense como en la Diócesis de Plasencia a la que pertenece Don Benito.