La familia de Miguel Vedes Fernandes (Lisboa, 1991) regenta el hotel Magdalena (60 habitaciones) en Monte Gordo, la playa de Vila Real de Santo António, desde hace medio siglo. Miguel estudió Gestión de Empresas en el Algarve y Madrid. Conoce Extremadura de venir a jugar a tenis de mesa: forma parte de un equipo entrenado por su padre que juega en la segunda división portuguesa. Tras acabar en Lisboa un doble máster en Gestión Hotelera y doctorarse con una tesis sobre el impacto del golf en el turismo del Algarve, viajó a Florida para trabajar en hoteles de Disney. Decidió regresar a Lisboa en 2017.

–¿Por qué vuelve?

–Tenía 24 años, crecía demasiado rápido en responsabilidades, era difícil gestionar emocionalmente el estrés y llevaba dos años sin ver a mi familia. Disney es la mejor escuela de servicio y turismo que hay en el mundo, pero no me sentía identificado con ese rigor, no se podía cambiar ni una coma, era algo obsesivo. Como anécdota, pasaban un papel por la cara de los empleados, si raspaba mínimamente la barba, había que volver a casa a afeitarse mejor.

–¿Lisboa?

–Empecé de cero. En Orlando, tenía la ventaja de hablar las lenguas mayoritarias entre la clientela: español, inglés y portugués, pero en Lisboa no tenía esa ventaja porque es normal hablar esas tres lenguas. No busqué grandes grupos hoteleros. Encontré el grupo Stay Upon Hospitality, me gustó, sentí que la gestión estaba acorde con lo que pienso y empecé de jefe de recepción en el primer hotel que acababa de abrir el grupo en Lisboa. El servicio de recepción es la cara del hotel y me permitían participar en la gestión.

–¿El grupo Stay Upon?

–Lo funda el señor Gonçalves, que había estado en Francia y regresó a Portugal. Creó el grupo empresarial Libertas de carácter inmobiliario y en 2017 empieza con el turismo abriendo el hotel Upon Lisboa y después, también en Lisboa, el Upon Angels, un hotel especial para adultos con un concepto burlesco, y los apartamentos Casas da Baixa. En Alcochete abrió el resort Praia do Sal y el hotel Upon Vila, me ofrecieron dirigir la gestión de ambos con equipos compartidos y acepté. En agosto, abriremos un hotel en Seixal, en la costa de Caparica, Upon Harbor, que tendrá un barco que irá de la puerta del hotel al Terreiro do Paço en Lisboa.

–¿El turismo en Lisboa?

–2019 fue el mejor año en la historia del turismo portugués, batimos todos los récords, pero llegó la pandemia. Creíamos que tardaríamos en alcanzar las cifras de 2019, pero en 2024 las superamos. Las cifras de turismo en Lisboa acaban de superar a las del Algarve por primera vez. Alcochete se beneficia del crecimiento de Lisboa. Si Lisboa llena porque hay concierto de Taylor Swift, Alcochete también llena. Este año abrirán en Lisboa 54 hoteles nuevos, eso está bien, pero podemos morir de éxito.

–¿El nuevo aeropuerto?

–El de Lisboa no puede crecer y se proyecta un nuevo aeropuerto en Alcochete, a 15 kilómetros de la ciudad. Esto del nuevo aeropuerto es un trauma, lleva tantos años anunciándose que no nos lo creemos. Si va adelante, llegarán nuevas inversiones. Además, se construirá un nuevo puente para el AVE a España, que tendrá un ramal al aeropuerto y podrá unir Badajoz con la terminal aérea. Eso revolucionará las comunicaciones con Extremadura.

–¿Turismo extremeño?

–Antes se venía solo al 'outlet', pero Alcochete se ha convertido para los lisboetas y también para los extremeños en un oasis que incluye la tranquilidad de la playa, el spa, las salinas, los paseos a pie, en barco o en bici y también la intensidad de Lisboa a 20 minutos en la otra orilla del Tajo.

