La alcaldesa de Don Benito responde a Morales: «La Diputación de Cáceres abandona Feval por una cuestión política»

«Lo cierto es que la Diputación de Cáceres no abandona Feval por falta de utilidad, sino por una cuestión puramente política. No quieren compartir ... ninguna institución donde gobierne el Partido Popular aunque ello implique perjudicar a los extremeños». La declaración corresponde a la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, que ha ofrecido una rueda de prensa en la mañana de este jueves para mostra su disconformidad con la decisión de la Diputación de Cáceres. «Decir que Feval no aporta nada a la provincia de Cáceres es faltar a la verdad y menospreciar el impacto positivo que tiene en toda nuestra región», ha añadido.

Como se recordará, el pasado lunes el presidente de la Diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, comunicó la decisión de dejar Feval en el transcurso de la Junta Rectora del organismo, un abandono que se acordó en un pleno de la institución provincial y que se debe, según ha explicado el presidente de la institución provincial, a que ha dejado de aportar a la provincia cacereña y solo se ocupa de Badajoz. La decisión también ha sido criticada por el consejero de Economía, Empleo y Transformación digital, Guillermo Santamaría. Sobre las declaraciones de Miguel Ángel Morales, que aseguró que se levantó de la reunión de la Junta Rectora por la «mala educación» la «arrogancia» de la alcaldesa de Don Benito, la regidora ha respondido que «salirse supone dividir. Si incomoda la verdad, pues lo siento, pero esta alcaldesa va a seguir defendiendo con firmeza los intereses de la ciudad» y que «la vehemencia no es mala educación». También ha señalado que «no entraron a debatir el fondo del asunto» y que «no tiene nada que ver la postura de Cáceres con la de Badajoz». La regidora se ha preguntado qué le supone a la Diputación cacereña aportar 136.000 euros al Consorcio si el presupuesto de la Diputación de Cáceres es el más alto de su historia. «Yo le respondo: un 0,06%», ha indicado, reseñando que Feval «no pertenece a ningún partido político». «Desde 2018, la presencia de Feval en la provincia de Cáceres no ha parado de crecer», ha dicho, enumerando a continuación diferentes proyectos celebrados en los que ha participado de realidad virtual, jornadas de tecnologías de la información al servicio de la salud y de turismo inteligente, entre otras. «Además, es líder en despliegue de Lora, una tecnología que nos permite cubrir grandes extensiones de terreno de entre 60 y 100 kilómetros, donde normalmente no hay cobertura y que en la provincia de Cáceres están instaladas en Arroyo de la Luz y el entorno de Moraleja». Sobre las ferias, la alcaldesa ha destacado que «Feval continúa creciendo de manera directa» y organiza la Feria de Artesanía en Plasencia, FIO en el Parque Nacional de Monfragüe y las jornadas Ponencia Digital en Cáceres. «Solo en estos tres eventos, la institución feriada aportó 880.000 euros, seis veces y media más que la aportación ordinaria que hace la Diputación de manera anual a Feval, que asciende a 136.000 euros», ha añadido. La exposición de la alcaldesa ha continuado con eventos próximos, como la Feria de Formación Profesional que arranca el 3 de abril y que contará con «centros de Cáceres como es el Mario Rosso de Luna de Logrosán o el Torrente Ballester de Miajadas». También ha citado proyectos tecnológicos, un plan formativo en TIC, la ampliación del número de empresas alojadas en el centro tecnológico y la subida del número de eventos que desarrolla la institución en un 53%. La concejala de comercio, Elisabeth Medina (PP), ha tomado la palabra posteriormente para reseñar que «nuestra apuesta por Feval es decidida» y que la decisión de la Diputación de Cáceres es «equivocada y perjudicial para los extremeños».

