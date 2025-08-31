HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la waterpolista se le da muy bien la tortilla de patatas, tiene incluso una sartén específica para voltearlas y se atreve con elaboraciones creativas de ingredientes diversos. HOY
Hoy cocina... Paula Leitón

«Las albillas con chivo de mi abuela son lo que más me gusta del mundo»

Paula Leitón aprovecha cada septiembre para desconectar en Higuera de Vargas y coger fuerzas antes de la vuelta a las piscinas

Alba Baranda

Alba Baranda

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:54

Paula Leitón es una de las mejores jugadoras de waterpolo del mundo. No solo lo atestigua el oro que consiguió con la selección española el ... pasado verano en los Juegos Olímpicos de París y un buen puñado de otros importantes distintivos, sino que atendió a este diario telefónicamente desde Singapur, sumergida como estaba en pleno mundial de deportes acuáticos, con una diferencia horaria de seis horas y prácticamente de un día para otro. Días después, ella y sus compañeras se colgaron el bronce en esta competición, la primera oficial tras las Olimpiadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Las albillas con chivo de mi abuela son lo que más me gusta del mundo»

«Las albillas con chivo de mi abuela son lo que más me gusta del mundo»