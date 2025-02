Sin agua en pleno invierno La escasez de lluvias amenaza ya con recortes a algunos municipios, como los de la comarca de Tentudía, y el regadío tendrá que sembrar menos si no aumentan las reservas considerablemente

«En muchos pueblos estamos recuperando pozos que no se usaban desde hace años. Pero eso no es la solución definitiva. Es una urgencia». Agustín ... Castelló, alcalde de Casas de Reina (130 habitantes, Campiña Sur) pone voz a la inquietud de cerca de 30.000 habitantes de municipios del sureste extremeño que se incluyen dentro de la mancomunidad de aguas de Llerena. Tienen agua, con las reservas actuales, hasta finales de primavera pero Castelló no está tranquilo. «Parecía que la conexión a la presa de Los Molinos nos iba a dar tranquilidad pero ahora está fallando la toma flotante y nos hemos tenido que enganchar al pantano de Arroyo Conejo, que está al 25%«, dice.

No lejos de allí, en el entorno de Tentudía, 20.000 personas solo tienen agua asegurada hasta febrero de la presa del mismo nombre. Una realidad, admite la alcaldesa de Calera de León y presidenta de la mancomunidad de aguas, Mercedes Díaz, que quita el sueño a los vecinos. «La población y las empresas deben ir concienciándose ya que estamos ante una situación muy complicada ante las restricciones que pudieran producirse si el embalse no se recupera», sentencia. Es cierto que queda por delante el invierno (que entra la próxima semana con anuncio de precipitaciones) y la primavera para que se llenen los embalses y, aunque no se quiere caer en el alarmismo, la evidencia estadística es inquietante a estas alturas. El conjunto de Extremadura suma un 37% del total del agua embalsada posible. Cuatro puntos menos que el año pasado a estas alturas, y 18 menos que la media de los últimos diez años. En la cuenca del Guadiana, donde se concentran las grandes presas, estas se encuentran al 27,1% de su capacidad. Dada la situación preocupante en la que están las reservas, y ante la posibilidad de que no se dieran las aportaciones necesarias a lo largo del invierno, el 29 de noviembre se celebró una reunión con comunidades de regantes para informar de la situación, «de modo que se pueda tener en cuenta en sus previsiones de cultivos para la próxima campaña», explica Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En cuanto al abastecimiento a las poblaciones, está garantizado para dos años, pero se ha informado a municipios y mancomunidades de más de 20.000 habitantes que deberían redactar su plan de emergencia o adaptar al Plan Especial de Sequía vigente al de emergencia si ya lo tienen, y aplicar las medidas previstas. «Nunca he conocido camiones cisterna en mi pueblo y tampoco que solo hubiera agua durante unas horas porque la lluvia nos ha salvado tarde o temprano, pero necesitamos certezas». agrega Díaz, molesta y sorprendida porque inicialmente el Gobierno haya dado carpetazo, al menos de forma provisional, a la construcción de una nueva presa en la zona, cercana a Cabeza la Vaca. Una obra planteada desde hace décadas pero nunca ejecutada, aunque al menos se incluía en los planes hidrológicos aprobados. Ampliar A la presa de Tentudía le faltan muchos metros para presentar un aspecto medio razonable. ISABEL AMBRONA. Esfuerzo «Es el proyecto más seguro y, dicho sea de paso, menos costoso para garantizar que tengamos garantizado el suministro. El de tener una conexión con el pantano de Los Molinos, en Hornachos, lo vemos más complicado, largo y caro. De momento no ha sido incluido en los nuevos planes hidrológicos y nos dicen que por cuestiones medioambientales. Hemos presentado alegaciones y también lo ha hecho la Junta y esperemos que la Secretaría de Medio Ambiente rectifique». El Gobierno regional señala que el cambio climático está complicando la gestión del abastecimiento a ciudades, consorcios, mancomunidades y pueblos. Hay servicios mancomunados que ya tenían problemas estructurales y la escasez de lluvias ha venido a agravar su situación de partida como son Tentudía, las Tres Torres o los Cuatro Lugares. También se indican los casos de Almendralejo o Valencia del Ventoso. Además, otras mancomunidades sin problemas graves hasta ahora deben realizar «esfuerzos extraordinarios para cumplir con su cometido de abastecer a otros municipios», como ocurre con la Mancomunidad de Nogales, Los Molinos o Siberia I. La Junta está ejecutando 16 obras dentro del Plan de Infraestructuras 2016-2030. Nueve son para mejoras en sistemas de abastecimiento. Son en la mancomunidad de las Tres Torres, Acehúche, Madroñera, La Zarza, Puebla de Sancho Pérez, Malpartida de Plasencia, Losar de la Vera, Villarta de los Montes y Peraleda de San Román. Además están licitadas y algunas adjudicadas otras 18 obras también para infraestructuras hidráulicas de abastecimiento. Ampliar Pequeña presa de Las Culebras, en Valencia del Ventoso, cuya agua no pudo usarse durante varias semanas del pasado verano. HOY La Junta destinó 6 millones en obras de emergencia el pasado año Aunque son las mancomunidades y sus empresas gestoras las que nominalmente son las encargadas de garantizar el abastecimiento a las poblaciones, la Junta asume también una parte notable de recursos a la hora de ayudar a los municipios, fundamentalmente a los más pequeños. Por eso construyó decenas de pequeñas y medinas presas en la década de 1990 y del 2000 y realiza actuaciones de emergencia. Las últimas, 14 obras ejecutadas en 2020, en plena pandemia. Supusieron una inversión de algo más de 6 millones. Los municipios y las diputaciones, «afortunadamente, vienen teniendo capacidad suficiente para realizar suministros de agua puntuales o ejecutar pozos de sondeo», incide el Ejecutivo extremeño, que trabaja «a toda marcha» en la ejecución del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras, instrumento clave, subraya, para ayudar a las entidades locales.

