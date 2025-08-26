La Aemet activa la alerta por calor en Extremadura a la espera de una bajada en los termómetros

Tania Agúndez Badajoz Martes, 26 de agosto 2025, 09:28

Extremadura activa de nuevo este martes la alerta por calor antes de la llegada de un alivio térmico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta jornada los avisos amarillos por altas temperaturas en la zona de las Villuercas y Montánchez, donde se alcanzarán los 37 grados, y en el norte de Cáceres, donde se marcarán los 36 grados. La alerta se mantendrá entre las 13 y las 21 horas.

A pesar de este ascenso en las temperaturas máximas previsto para esta jornada, durante la que se registrarán los 36-37 grados de manera generalizada en toda la región, los próximos días se espera un cambio de tendencia. Tras los últimos episodios de altas temperaturas y la intensa ola de calor vivida en las últimas semana, la comunidad espera un descanso térmico.

Según informan desde la Aemet, la bajada de temperaturas marcará el tiempo en Extremadura durante la segunda mitad de la semana. «La última semana de agosto tendrá temperaturas más bajas de lo normal para la época del año», indican. Así, se espera una bajada notable de los valores entre el miércoles y el viernes, aunque está previsto que el fin de semana vuelvan a la normalidad.

Este miércoles ya se notará una destaca caída del mercurio. Las temperaturas irán en descenso, más acusado en las máximas. Así se alcanzará de manera generalizada los 30-31 grados en la provincia de Badajoz y los 32-33 grados en la provincia de Cáceres. Las mínimas llegarán a los 15 en la provincia pacense y a los 18 en la cacereña.

El jueves se espera que los datos sigan cayendo. Ese día los termómetros se quedarán por debajo de los 30 grados en muchos puntos de la región. Las mínimas se mantendrán en los 15 grados de manera generalizada.

El viernes se prevé una situación parecida. Aunque las máximas podrían repuntar ligeramente, los valores seguirán siendo suaves. En la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre los 14 y 32 grados, mientras que en la provincia de Cáceres las cifras se moverán entre los 14 y 29 grados.

De cara al fin de semana, se espera que el mercurio empiece a recuperarse, marcando valores normales para la época del año. Así, para el sábado se espera entre 14 y 34 grados en la provincia pacense y los 16 y 33 en la cacereña. El domingo la situación será muy parecida. Para esa jornada se esperan valores parecidos a los del sábado.