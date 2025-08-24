La Aemet avisa: los chubascos y la bajada de temperaturas marcará el tiempo esta semana

Extremadura deja atrás semanas en las que el intenso calor ha sido el protagonista. Tras los últimos episodios de sofoco y profundo bochorno, la región respira aliviada a la espera de un descanso térmico. Según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la próxima semana vendrá marcada por la llegada de una Dana a la Península Ibérica, fenómeno que afectará principalmente a la mitad oriental del país con lluvia y tormentas. Sin embargo, los chubascos y la bajada de temperaturas marcará también el tiempo en Extremadura durante la segunda mitad de la semana.

«La última semana de agosto tendrá temperaturas más bajas de lo normal para la época del año», indican desde la Aemet.

Así, según la previsión, se espera un inicio de semana marcado por temperaturas sin muchos cambios. Para el lunes se prevén cielos poco nubosos en la región, con nubosidad alta por la mañana y algunas nubes de evolución por la tarde en el extremo sur y este. El mercurio podría subir levemente, alcanzando los 35 grados de máxima. Las mínimas se quedarán en 18-19 grados.

A partir del martes se prevé un cambio en los cielos de la comunidad extremeña, a donde llegarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco disperso, aunque las temperaturas aumentarán ese día ligeramente. Los termómetros alcanzarán los 37-38 grados en amplias zonas de la región, como Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Badajoz, Mérida y Zafra. Las mínimas se quedarán en los 18 grados en la provincia de Badajoz y los 20 en la provincia de Cáceres.

Sin embargo, será a partir de mitad de semana cuando se note de manera más pronunciada ese cambio de situación. A partir del miércoles los termómetros caerán de manera pronunciada, bajada que será aún más notable el jueves. El miércoles podría registrarse también algún chubasco aislado. Las temperaturas irán en descenso, más acusado en las máximas. Los termómetros se moverán esa jornada entre los 15 y 32 grados en la provincia pacense y los 17 y 32 en la provincia cacereña.

El jueves el mercurio se quedará por debajo de los 30 grados, esperándose máximas de 29 grados en la provincia de Badajoz y de 27 en la de Cáceres. Las mínimas rondarán los 15 grados.

Tras este destacado descenso en los valores, el fin de semana volverán a repuntar los datos. De cara al final de la semana se volverán a alcanzar temperaturas cercanas a los 36 grados en la región extremeña.

Así, el viernes comenzará de nuevo ese ascenso en los termómetros, marcando 31-32 grados de manera generalizada en la comunidad. Las mínimas bajarán a los 12 en Badajoz y los 14 en Cáceres.

Para el sábado se espera que el mercurio continúe aumentando, rozando ya los 36 grados en Badajoz y los 33 en Cáceres. Las mínimas también subirían ligeramente a los 15-16 grados.

Septiembre

Desde la Aemet señalan que la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre para la primera semana de septiembre.

Esa incertidumbre aumenta todavía más, como es normal, para la segunda semana. «Con la información actualmente disponible, septiembre comenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales en la Península Ibérica», manifiestan

Durante la semana del 8 al 14 de septiembre las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones.