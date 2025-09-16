Las adolescentes ya no quieren ser reinas en su pueblo En Fregenal de la Sierra el gobierno municipal ha ido casa por casa a convencer a las chicas de 18 años para que se presenten a reina de la fiestas, pero ninguna quiere coronarse, «ya sea por vergüenza o porque quieren disfrutar de la feria», explica la alcaldesa

J. López-Lago Martes, 16 de septiembre 2025, 17:07

Joaquín Sabina canta que las niñas ya no quieren ser princesas. La realidad hoy en Extremadura es que tampoco quieren ser reinas en las fiestas de su pueblo. Lo que antaño era un título perseguido por las adolescentes de la localidad, una distinción que dejaba huella en la revista municipal, en el especial del diario HOY y en los carteles pegados por las calles, donde varias adolescentes posaban maquilladas y sonrientes como reina y damas de las fiestas patronales ha dejado de ser motivo de orgullo para convertirse en un fastidio, literal, como dirían hoy esas candidatas.

En la localidad pacense de Fregenal de la Sierra (4.800 habitantes) no han logrado motivar a las jóvenes nacidas en 2006 y 2007 que han cumplido o cumplirán 18 años en este 2025, ni siquiera yendo a sus casas a convencerlas en persona o hablando con sus madres, reconoce la alcaldesa en un comunicado para explicar a los vecinos esta anomalía en las fiestas de San Mateo, así que han ampliado la lista de candidatas hasta las que tienen 25 años. Pero tampoco ha sido posible encontrar a nadie dispuesta.

«Acto anacrónico»

Con este panorama y ante unas fiestas que arrancan este martes con la preferia y que el jueves tienen su pregón, día en que además se presenta a la reina de las fiestas y a sus dos damas de honor, la alcaldesa, Tina Rodríguez, ha realizado un comunicado que destila tristeza y resignación ante la realidad de los hechos. «La proclamación de la Reina y las Damas de la Feria y Fiestas de San Mateo siempre ha sido una tradición en Fregenal, por lo que nos sentimos apenados por no poder realizarse este año, pero no podemos obligar a las generaciones actuales a que asuman una tradición que no quieren como propia y que entienden como un acto anacrónico con el que no se identifican».

El Ayuntamiento habla de «evolucionar con los tiempos actuales» y de que «no se puede obligar a las nuevas generaciones a seguir con una tradición que no les gusta y con la que no quieren colaborar».

Según ha explicado a HOY la regidora, esta elección el día del pregón llevaba más de ochenta años celebrándose y ella recuerda cómo cada año se revisaba el padrón y se les enviaba a todas las posibles candidatas una carta para que acudieran a una reunión explicativa del proceso (este año solo acudió una persona), ya que unas veces ha sido por votación popular y otras se han puesto de acuerdo entre ellas, por lo que es parte de la tradición de la localidad y le da pena que se apague.

Esta elección tan común en los pueblos de España ya ha dado lugar a la polémica en ocasiones. A veces se ha actualizado la costumbre eligiendo también a un chico. Y en otras localidades ha habido protestas puntuales de asociaciones feministas, como el colectivo Zafra Violeta cuando protestó en 2018, ya que que hablaban de «práctica machista e impropia del siglo XXI, que promueve y tiende a perpetuar estereotipos que cosifica a las mujeres».

Según Tina Rodríguez, en su pueblo no hay rechazo por una cuestión de machismo o feminismo sino por el compromiso que requiere esta coronación y que la propia alcaldesa frexnense entiende. «Les daba vergüenza o directamente no les apetecía porque querían disfrutar de la feria de con sus amigas, no sujetas a un programa, ya que la Reina de las fiestas iba a la coronación, a la comida de mayores, al baile de después del pregón, a los toros. Nunca las hemos obligado, pero son actos que suele conllevar el nombramiento», explica Rodríguez a este diario sobre una tradición que en su pueblo siempre ha recaído en mujeres. En otros lugares también se elige al míster o 'mozo' de las fiestas, y era una manera de asegurarse público joven en el pregón de las fiestas del pueblo, pero la alcaldesa de Fregenal habla de reconducir esta tradición hacia los abuelos y abuelas del municipio, una distinción en la que trabajarán ya de cara a las fiestas de 2026, ha dicho este martes a este diario.