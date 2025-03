El PP pide al secretario socialista que muestre su rechazo al concierto catalán con el no de sus diputados

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, preguntó al líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, si más ... allá de las «palabras», va a actuar con «hechos» y, en consecuencia, los diputados y senadores del PSOE procedentes de la comunidad van a votar en las Cortes en contra de «privilegiar a Cataluña con una financiación singular, concierto, aportación o fórmula análoga».

Así, incidió en que si los socialistas votan en contra de dicha fórmula entonces sí que realmente estarían demostrando que apoyan la igualdad entre comunidades autónomas y no «modificar la Constitución y el modelo de Estado por la puerta de atrás».

«Estamos acostumbrados a escuchar a los líderes del PSOE dar muchos titulares, levantar la voz, pero a pocos hechos... Y en un asunto tan sumamente importante como es la financiación, como es respetar la igualdad entre todos los españoles, como es no romper la caja única de la hacienda del Estado no se necesitan palabras, sino que se necesitan hechos», subrayó. «Y si realmente están en contra de esto que ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas, lo que tienen que hacer los diputados y senadores extremeños es votar que no en el Congreso y rechazar algo tremendamente injusto», espetó.

Sánchez Juliá anunció que el Grupo Parlamentario Popular registró la pasada semana una propuesta de pronunciamiento para su debate en la Asamblea de Extremadura para que el PSOE en la comunidad aclare su postura real sobre la financiación singular a Cataluña.

A través de dicha iniciativa parlamentaria, que espera cuente con el apoyo «sin fisuras ni titubeos» por parte de todos los grupos, el PP solicita además la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, así como las sesiones que fuesen necesarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar la reforma del sistema de financiación «con arreglo al ordenamiento jurídico» del país.