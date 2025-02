El acusado de agresión sexual en Gévora a un joven con discapacidad mental: «No lo conozco»

La Audiencia de Badajoz juzga desde este martes a un vecino de Gévora acusado de agredir sexualmente a un joven que presenta una discapacidad mental ... importante. Los hechos ocurrieron durante las fiestas de esta pedanía próxima a Badajoz en el verano de 2022 y fueron denunciados por la familia cuando la víctima les dijo que la lesión anal por la que ingresó en el hospital se la había causado un hombre utilizando un palo de unos 20 centímetros de longitud.

La acusación de la Fiscalía es contundente: pide 15 años de prisión. La misma pena solicita la acusación particular, representada por José Duarte, mientras que Dionisio Benítez, el abogado de la defensa, insiste en que no hay pruebas incriminatorias.

El acusado dijo en el juicio que no conoce a la víctima y asegura que esa noche no se movió de casa. «Nunca he salido a los bares, solo salgo de casa para ir a los bancos y a las tiendas a comprar».

También explicó al tribunal que desde hace años se dedica casi en exclusiva al cuidado de su madre, a la que apenas deja dos horas sola a primera hora de la mañana para ir a una huerta que tiene a las afueras del pueblo.

Con ese argumento defendió que no tienen sentido los cargos que pesan contra él, a quien se acusa de haber amenazado al denunciante, que presenta una discapacidad del 66%, con el fin de que se dirigiera hacia el campo de fútbol para obligarlo a subir a su vehículo, un Citroën C15 de color blanco propiedad de su madre, y llevarlo desde allí hasta un lugar apartado para agredirlo sexualmente. «Esa noche no usé ese vehículo. No conozco al denunciante ni a su familia», insistió.

Frente al testimonio del procesado se situó la familia del denunciante. Una de sus hermanas explicó que no supieron lo que había sucedido hasta que cuatro días después de la feria le hicieron a su hermano una colonoscopia en la que se le detectó una lesión importante.

Dijo su hermana que poco a poco fue preguntándole a su hermano hasta confirmar que había sido agredido con un palo de unos 20 centímetros por un vecino del pueblo al que conocían porque con anterioridad le había pegado a un vecino del pueblo. «Mi hermano no me lo dijo al principio, tuve que ir recabándolo con preguntas que le iba haciendo cada quince minutos para que estuviera tranquilo».

Esta hermana confirmó la agresión sexual, pero aclaró que antes de ese día el procesado no había realizado tocamientos a su hermano, tal y como se recogía en su denuncia inicial. «Solo lo insultó, eso quiero rectificarlo».

Sobre la supuesta agresión sexual fue preguntado el denunciante en el juzgado de instrucción en una declaración preconstituida que este martes fue reproducida en la Audiencia como prueba por la dificultad que habría tenido someter a un nuevo interrogatorio a una persona que padece una discapacidad mental.

Los guardias civiles que investigaron el caso confirmaron ante el tribunal que el joven reconoció claramente al procesado cuando le enseñaron su fotografía en el hospital. «Hizo mención a que lo había agredido con un palo. Creo recordar que nos dijo que lo había cogido del maletero».

Otro agente indicó que las hermanas de la víctima les dijeron en un primer momento «que no sabían si le había causado las lesiones con su miembro o con algún objeto».

Testificaron también otra hermana y la madre del denunciante. Ambas coincidieron en que joven comenzó a sangrar la mañana posterior a la verbena y que por eso lo llevaron al hospital, pero que no sospecharon de la agresión hasta que le hicieron la colonoscopia cuatro días después.

El juicio continuará este miércoles con la presencia de los especialistas que recogieron muestras en el vehículo que supuestamente utilizó el procesado y de los forenses que estudiaron a la víctima.