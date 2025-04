El juzgado archiva la denuncia por la presunta extorsión de los 17 millones del cupón de la ONCE

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha archivado la denuncia por extorsión relacionada con el cupón premiado con 17 millones de euros en ... San Roque por el sorteo extraordinario de la ONCE del 5 de mayo. El auto que acuerda el sobreseimiento provisional tiene fecha del 18 de septiembre, pero el denunciante recurrió ayer.

El titular del juzgado descarta continuar con las diligencias solicitadas por la acusación porque de las ya practicadas «no resultan indicios de criminalidad suficientes para continuar con la tramitación de la causa».

Mientras el titular del juzgado entiende que no queda acreditada la extorsión, el denunciante insiste en que sí. Por eso, su abogado, Rafael Repiso, presentó este lunes un recurso de reforma ante el mismo juzgado y, en caso de ser desestimado, subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

El sorteo tuvo lugar el 5 de mayo y, mientras el denunciante asegura que él es el único premiado, otras dos mujeres afirman que lo compraron entre los tres. El dinero que correspondería a estas dos mujeres está de momento bloqueado en el juzgado. Esto es, 11,2 millones de euros. La prohibición no se levantará hasta que el archivo de la causa sea firme.

El otro tercio del dinero, 6,8 millones, está a disposición del denunciante, que se marchó de su domicilio de San Roque tras la denuncia con el resto de su familia y continúa en paradero desconocido. Figura como testigo protegido.

Según la denuncia, inicialmente fue obligado a repartir el premio a medias y al día siguiente se le obligó a hacerlo en tres partes. En los dos casos con mujeres que ya conocía con anterioridad. Supuestamente fue obligado con un arma en las dos ocasiones por parte de un hombre, por lo que la denuncia se dirigió también contra un hombre.

Desde la defensa del denunciante, se indica que esta última persona no ha prestado declaración en el juzgado por encontrarse también en paradero desconocido desde que se supo la denuncia. Ha estado en busca y captura por estos hechos. Sin embargo, es uno de los doce detenidos el pasado viernes por estar presuntamente relacionados con unos tiroteos en Cáceres. Este es uno de los motivos en los que se apoya el recurso, dado que el caso ya había sido sobreseído provisionalmente sin su declaración. Pero hay más.

El abogado incide en que la versión dada por las investigadas «no se adecúa a la realidad». Mientras el denunciante asegura que compró dos décimos para él, las denunciadas aseguran que el boleto premiado fue comprado para los tres y el segundo lo guardó el denunciante para su madre. Por eso el denunciante supuestamente separó los dos boletos por la línea de puntos.

La acusación particular sostiene tener fotografías que desmontan esta versión, dado que los cupones aparecen unidos el día del sorteo.

Además, el abogado de la acusación reclama la geolocalización de los teléfonos del denunciante y de una de las investigadas porque estas últimas inciden en que todos estaban en el mismo vehículo cuando se compraron los décimos.

En el auto de sobreseimiento, la jueza ya considera que «el posicionamiento de los teléfonos que se solicita no se considera relevante, pues de un lado las investigadas reconocen que se encontraban en el vehículo conducido por el denunciante cuando este se bajó para hacer algo y se encontró con la persona que les vendió los cupones que luego resultaron premiados».

El vendedor ha declarado ante el juzgado como testigo y manifestó que vendió los cupones y vio en el coche a dos personas. A una de ellas la identificó como una de las denunciadas y testificó que tras el sorteo preguntó al comprador si le había tocado a los tres y este contestó que sí.

Además, el testigo principal del denunciante ha declarado ante la juez que sabía que el cupón era compartido, que todos se reunieron en una finca la noche del sorteo y no presenció amenaza ni coacción.

Las supuestas coacciones tuvieron lugar el mismo día del sorteo, el domingo 5 de mayo, mientras el denunciante presentó el caso en el juzgado el día 12. Lo hizo por miedo porque su pareja y su hijo se encontraban en Sevilla y se sentían perseguidos por una persona enviada por las denunciadas. Sin embargo, según el juzgado, no existe «ningún vestigio ni investigación policial en curso por estos últimos hechos».

Sorteo del 5 de mayo

El sorteo tuvo lugar el 5 de mayo y el juzgado abrió diligencias por un presunto delito de extorsión un mes después.

Tras una sucesión de testificaciones, se iniciaron diligencias y hubo una persona detenida que fue puesta en libertad sin llegar al juzgado. La denuncia se dirigió contra cinco personas de una misma familia.

Hay que recordar que al día siguiente del sorteo, la viuda del hombre que murió tiroteado el 29 de febrero en el bar Vaquerizo de Badajoz afirmó ser ella la agraciada. La supuesta noticia fue difundida por ella, que publicó en su perfil de las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a otras dos personas mostrando el billete agraciado con el premio.

Esa publicación iba acompañada de un texto en el que se hacía referencia a lo sucedido. «Ahora sí la suerte me sonríe. 17 millones de euros. Qué os parece!!!! Me lo has enviado tú cariño, lo que hoy te pedía luz, que enviaras ayuda y esto has sido tú».

El juzgado y la Policía han tratado de esclarecer todas las circunstancias que rodean a la concesión del premio extraordinario de la ONCE, que cayó íntegramente en la barriada de San Roque. Aunque, finalmente, la causa ha quedado sobreseída de forma provisional que ha recurrido la acusación. El auto de archivo tiene fecha del 18 de septiembre.

Los cien décimos del 96124 se vendieron en un bar de esta barriada. 99 fueron agraciados con 40.000 euros cada uno de ellos, y uno más recibió el premio gordo, los 17 millones de euros que ha estado bajo investigación hasta hace unos días.