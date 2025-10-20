Cómo actuar ante el acoso escolar en Extremadura: protocolo y recursos disponibles Este es el protocolo oficial antiacoso establecido en Extremadura

Irene Toribio Lunes, 20 de octubre 2025

El acoso escolar no es tolerable ni son «cosas de niños». Cada vez son más los jóvenes en España que sufren situaciones de violencia física, verbal o emocional en los centros educativos. Y por desgracia, a veces el desenlace es trágico. El reciente caso de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se ha quitado la vida tras un 'bullying' inaguantable, nos recuerda que las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso, poner solución y actuar frente al acoso escolar es indispensable.

El acoso escolar es un problema muy serio que, como sociedad, ha de ser prioridad. En Extremadura, la Consejería de Educación y Empleo establece un protocolo de actuación ante el acoso escolar para guiar a docentes, familias y alumnos en la prevención, detección y resolución de estos casos. Te explicamos cómo actuar según el protocolo y qué recursos están disponibles para proteger a las víctimas.

Según el protocolo de Extremadura, para considerar que existe acoso escolar deben cumplirse estos criterios:

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima.

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.

Señales de alerta

Identificar el acoso escolar a tiempo es fundamental. Algunas señales incluyen cambios de comportamiento como ansiedad, tristeza, aislamiento o rechazo a asistir al colegio. Pueden sumarse problemas académicos y una bajada en el rendimiento escolar, desmotivación o abandono de ciertas actividades.

Atención a los signos físicos; en ocasiones puede haber lesiones inexplicables, moretones o pérdida de pertenencias personales. Además, prestar especial atención a las actitudes del grupo: agresiones verbales, exclusión o presión social hacia la víctima.

Protocolo de actuación en Extremadura

El protocolo oficial establece un procedimiento claro para abordar el acoso escolar en los centros educativos de Extremadura. Los pasos principales son:

- Lo primero que has de saber es que cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean profesores, alumnos o familias, puede informar sobre un caso al equipo directivo o al responsable de convivencia del centro.

- Una vez recibido el aviso, el centro debe realizar una evaluación preliminar para valorar la gravedad del caso y confirmar que efectivamente se trata de acoso escolar.

Es entonces cuando se aplican las medidas, de forma inmediata, de protección de la víctima: cambios de grupo, mediación o supervisión adicional, siempre con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar.

El seguimiento constante es clave en el protocolo. El centro ha de monitorizar la situación, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y ajustar la intervención según sea necesario. El protocolo contempla, además, la colaboración con orientadores, psicólogos, servicios sociales y, si es necesario, autoridades externas para asegurar una intervención integral.

En Extremadura existen documentos oficiales y servicios de apoyo que pueden ser de gran ayuda además de este protocolo de actuación: Teléfonos de ayuda y servicios de orientación escolar disponibles en cada centro educativo, asociaciones de apoyo a víctimas de acoso escolar que brindan asesoramiento y acompañamiento a familias.

Recomendaciones para docentes y familias

Fomenta la convivencia positiva, el respeto y la empatía, tanto en casa como en el aula. Las redes sociales se inundan hoy de un mensaje claro: «Educa a tus hijos de forma que ningún niño tenga miedo de ir al cole por su culpa».

Es fundamental mantener una comunicación abierta con la víctima, hablando de manera segura y escuchando sin juzgar, para que se sienta comprendida y acompañada. Además, la colaboración entre escuela, familia y servicios externos es imprescindible para abordar el problema de manera integral y garantizar que la víctima reciba el apoyo necesario.

El acoso escolar es un problema que requiere detección temprana, intervención rápida y seguimiento constante. No dejemos que otra historia como la de Sandra Peña se repita. Trabajemos juntos para construir escuelas seguras, respetuosas y a la que ningún niño vaya con miedo.