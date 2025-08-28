Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre

La Comisión Jurídica de Extremadura, en un informe que no es vinculante, achaca alServicio Extremeño de Saludno ofrecer la asistencia sanitaria ... adecuada a un paciente que falleció por un cáncer con metástasis, en concreto un melanoma de pene.

La Comisión Jurídica se reunió a finales de junio para analizar si el SES tenía responsabilidad patrimonial tras la reclamación de una familia presentada en octubre de 2022. Consideraban que hubo una «deficiente asistencia sanitaria» de un paciente y creían que podría haberse evitado «si el SES hubiera actuado de forma diligente». Por ello sus familiares pidieron 325.833 euros.

Ante eso, el Gobierno regional pidió un informe a la Comisión Jurídica porque es obligatorio cuando la cantidad reclamada de responsabilidad patrimonial supera los 50.000 euros.

Ahora, dicho organismo ha hecho el correspondiente informe y da la razón a la familia. Según el relato de los hechos, el 25 de marzo de 2021 se realizó al paciente la penectomía parcial y se le pidió un PET TAC para el 29 de abril 2021, una prueba que analiza cuánto se ha podido extender el tumor.

Este PET TAC fue estudiado el 7 de mayo en la consulta de oncourología y se les informó de la «muy probable existencia de lesiones tumorales en la región inguinal derecha e indujo a indicar una linfadenectomía bilateral, de manera más preferente, que se realizó en junio de 2021».

Sin embargo, según recoge dicho informe, «este PET TAC también mostraba imágenes de un nódulo metastásico muy probablemente en la glándula suprarrenal izquierda, que no fueron descritas en el informe de Medicina Nuclear». Tampoco, añade, fueron identificadas por el oncourólogo.

Eso quiere decir que desde el día 30 de abril «el paciente pudo y debió haber sido diagnosticado del melanoma con un estadio IV y podría haber entrado en pocos días en el tratamiento con inmunoterapia propio de ese melanoma, a cargo del servicio de Oncología Médica, bien de Badajoz o bien de Llerena».

Con ello, añade el informe, «podría haber tenido más oportunidad de sobrevivir al melanoma de pene, que ya el día 1 de mayo se sabía que su estadio era IV».

Error clave

De este modo, el error clave fue que ni el informe de Medicina Nuclear ni el oncourólogo identificaron un nódulo metastásico que aparecía en el PET TAC realizado el 29 de abril de 2021.

La Comisión Jurídica, basándose en el informe de la Inspección de Servicios Sanitarios, considera que este nódulo era un indicador claro de que el paciente se encontraba ya en un estadio IV de la enfermedad.

Eso llevó a «un diagnóstico tardío y, por tanto, a no aplicar el tratamiento adecuado en el momento oportuno».

El documento matiza que los facultativos del Hospital de Badajoz actuaron de forma adecuada, pero se produjo «un defecto en la valoración de las imágenes del PET TAC que pudo tener influencia en el desarrollo de la enfermedad».

Además, el informe explica que «muy probablemente desde el 27 de enero de 2021 la metástasis ya estaba presente y se podría haber diagnosticado mediante TAC con contraste intravenoso». Añade que «se han perdido cuatro meses de tiempo para intentar frenar la enfermedad y esto es responsabilidad únicamente del SES».

En cuanto a la compensación, según el dictamen médico pericial, en caso de que finalmente se considere que el fallecimiento del paciente es consecuencia de la atención del SES, propone una indemnización de 51.440,29 euros. Con ello está de acuerdo la Comisión Jurídica, lo que supone una reducción de la cantidad solicitada por la familia. Entiende que, tal y como reflejan los informes médicos, «estamos ante una pérdida de oportunidad, que pudiera haber alargado la vida del paciente, pero no el fatal resultado».