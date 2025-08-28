HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo del SES. Hoy

Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre

La familia del afectado, que falleció, alega que no se le dio la asistencia sanitaria precisa y la Comisión Jurídica de Extremadura le da la razón

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:54

La Comisión Jurídica de Extremadura, en un informe que no es vinculante, achaca alServicio Extremeño de Saludno ofrecer la asistencia sanitaria ... adecuada a un paciente que falleció por un cáncer con metástasis, en concreto un melanoma de pene.

