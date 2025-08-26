«De momento nadie ha venido a decirme que le ha tocado a él, no ha sido posible ponerle cara». Antonio Sánchez, el dueño de ... la papelería Sueños de la barriada de Nuevo Cáceres mostraba este martes su felicidad por haber sellado en su establecimiento el boleto de La Primitiva premiado con 787.541 euros en el sorteo del lunes 25. «Es una satisfacción ayudar a hacer realidad el sueño de alguien», señalaba mientras eran muchos los clientes que pasaban por su local de la calle Pierre de Coubertin para darle la enhorabuena y de paso llevarse más lotería. La combinación ganadora estaba formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49, el número complementario el 17 y el reintegro el 9.

En el rincón dedicado a la lotería de su local, en el que hay cartulinas, rotuladores, y todo tipo de material escolar, están enmarcados todos los premios logrados a lo largo de su larga trayectoria de 26 años. «En el 2017 dimos otro de 790.000 euros y luego de 90.000, 80.000, 30.000», precisa. Todos ellos corresponden a la Bono Loto y la lotería Primitiva y la Nacional, con algún gordo en este caso. Se le resiste, y ese es su objetivo, el dar un premio del sorteo extraordinario de Navidad. «Lo voy a dar este año», bromea con optimismo. El lograr un premio sonado siempre abre las puertas a que se vendan más. «Este año me toca porque es el que me falta». Y ya se imagina siendo parte de la parafernalia habitual de celebraciones del 22 de diciembre. «Que corra por las calles de Cáceres el champán debe de ser tremendo, yo ya lo he puesto a enfriar».

Antonio cuenta con una clientela fija que vive en esta barriada del extrarradio, una zona con movimiento, ya que no muy lejos de allí está la comisaría de la Policía Nacional, en donde se hacen los DNI y los pasaportes. Está también próximo al centro de salud.

En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegros), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 62.500.000 euros.

Otro de los grandes y recientes premios de lotería sellados en Cáceres fue en el kiosco Mellado de la calle Antonio Hurtado el pasado mes de noviembre. Esta administración dio 1.207.997,16 euros por la combinación ganadora de la Bono Loto. Tampoco era la primera vez que daban un premio de enjundia, tal y como explicaba la lotera Carmen Álvarez Barrantes. «Hace unos años dimos el del Niño y también fue un despliegue increíble, esto es para vivirlo». También ha habido algún otro premio de la BonoLoto, pero no tan sonado como este último.