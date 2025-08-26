HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antonio Sánchez regenta la papelería Sueños, en donde se encuentra el despacho de lotería en donde se selló el boleto agraciado en La Primitiva. CRISTINA NÚÑEZ

Antonio Sánchez

Lotero
«Es una satisfacción dar un premio de casi 800.000 euros y ayudar a hacer realidad el sueño de alguien»

La administración, ubicada en una papelería del Nuevo Cáceres, sella el boleto agraciado en la lotería Primitiva del lunes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 13:39

«De momento nadie ha venido a decirme que le ha tocado a él, no ha sido posible ponerle cara». Antonio Sánchez, el dueño de ... la papelería Sueños de la barriada de Nuevo Cáceres mostraba este martes su felicidad por haber sellado en su establecimiento el boleto de La Primitiva premiado con 787.541 euros en el sorteo del lunes 25. «Es una satisfacción ayudar a hacer realidad el sueño de alguien», señalaba mientras eran muchos los clientes que pasaban por su local de la calle Pierre de Coubertin para darle la enhorabuena y de paso llevarse más lotería. La combinación ganadora estaba formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49, el número complementario el 17 y el reintegro el 9.

hoy «Es una satisfacción dar un premio de casi 800.000 euros y ayudar a hacer realidad el sueño de alguien»