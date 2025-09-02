HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
El agraciado selló su boleto en este punto de venta de Mérida.

Lotería y apuestas

Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura

El premio de mayor categoría fue a parar a un agraciado en Sevilla capital, que se lleva 367.000 euros

A. M.

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:34

El sorteo de la Bonoloto de este martes 2 de septiembre de 2025 ha entregado su bote de 367.000 euros a un único ganador en Sevilla capital. El afortunado ganador  selló su boleto en la Administración de Lotería situada en el centro comercial  Los Arcos, en la avenida de Andalucía. 

Esta  jornada también ha arrojado otros tres acertantes de segunda categoría, uno de ellos en Extremadura, en concreto en Mérida, que estos días celebra su feria. El acertante selló su boleto en el  Despacho Receptor nº 7.260 de la capital extremeña, situado en un estanco de la avenida de los Escritores. Se embolsa 44.474,69 euros; la misma cantidad se llevan otros dos agraciados que se localizan en los municipios de Torre de Benagalbón (Málaga) y Mula (Murcia). 

Los número de la suerte en el sorteo de la Bonoloto de este martes han sido la combinación formada por el 5, 12, 13, 42, 44 y 45. El complementario ha sido el número 15 y el reintegro el 0.

La recaudación de este último sorteo ha ascendido a 2.176.632 euros.

Euromillones

En cuarto al sorteo del Euromillones, la suerte este martes ha sonreído a un acertante de segunda categoría, que se lleva 284.860 euros. Concretamente, en Martos, un municipio de Jaén. Al no haber ganadores de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo, y superará los 50 millones.

Además, el sorteo adicional de El Millón ha sonreído con dicha cantidad a un jugador de Teruel.

Los números de la combinación ganadora han sido el 13, 30, 31, 32 y 36. Estrellas: 01 y 12. Combinación ganadora de El Millón: SRD53858.

