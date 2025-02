Autorizan la tercera dosis a mayores de 40 cuando se acabe con los de 50 No obstante, deja claro que el orden de prioridad será: no vacunados, mayores de 60 años y sanitarios sin refuerzo, inmunizados con Janssen o con dos dosis de Astrazeneca y, por último, de 59 a 40, comenzando por los más viejos

Alfonso Torices Madrid Jueves, 16 de diciembre 2021, 13:22 | Actualizado 17:30h.

El Consejo de Salud Pública, el órgano técnico que reúne a Ministerio de Sanidad y autonomías, autoriza a las consejerías a comenzar a dar la tercera dosis de la vacuna contra la covid a los españoles mayores de 40 años una vez que estos departamentos consideren que ya ha recibido este suero de refuerzo contra el virus la mayoría de los ciudadanos de 59 a 50 años que acudan a las citaciones de vacunódromos, hospitales o centros de salud.

Los miembros del consejo, que siguen las propuestas que le realizaron los expertos de la Ponencia de Vacunas, lo que dejan claro es la prioridad del grupo de 59 a 50, por tratarse de personas de más edad y, por lo tanto, más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas si terminan infectados por el coronavirus. La autorización para el refuerzo de la profilasis a los mayores de 40 se incluyó en la recomendación final del documento oficial para anticipar que España quiere completar en cuanto le sea posible la senda marcada por la Comisión Europea, que entiende que la administración del refuerzo se le tiene que realizar al menos a los mayores de 40.

Los responsables sanitarios de las distintas administraciones también señalan en el acuerdo final la forma cómo se tiene que realizar la inmunización reforzada en los menores de 60 años. La tercera dosis se tendrá que comenzar a administrar a los 59 años, siguiendo las sucesivas citas en edad descendente, hasta completar la cohorte de 50 años, momento en el que se comenzará con los 49 años, y de ahí en descenso. A todos ellos se le pincharán vacunas con ARN mensajero, por lo que serán de las marcas Pzifer o Moderna. Además de en el orden anterior, se les citará a partir de que cumplan los seis meses de la segunda dosis.

No obstante, todavía no es fácil saber cuándo empezarán las autonomías a vacunar de forma generalizada a los vecinos de 59 a 50 años y sucesivos. La razón es que los expertos han marcado un orden muy estricto de prioridades para organizar los procesos de vacunación contra la covid de mayores de 12 y adultos contra la covid en todos los territorios, dado que hay un número finito de dosis para pinchar y de medios humanos y materiales para hacerlo.

La prioridad absoluta la tienen tres colectivos. Todos los chicos y adultos mayores de 12 años que no han recibido una primera dosis y que a estas alturas ya deberían tenerla; el grupo de 60 a 69 años y más mayores que aún no hayan recibido la dosis de refuerzo; y los que en la primera ronda recibieron una monodosis de Janssen, que precisan otra de refuerzo de Pzifer o Moderna. En el caso de los ciudadanos que se inmunizaron con Jassen, como también ocurre con los que recibieron su primera y segunda dosis del fármaco de Astrazeneca, el suero de refuerzo se les inyectará a partir de los tres meses de haber completado la vacunación inicial, no a los seis meses como es la norma general.

Menor protección

El segundo nivel de prioridad de las citaciones es el que completar el pinchazo con la tercera dosis a los profesionales sanitarios, sociosanitarios y a los internos en centros sociosanitarios que no lo hayan recibido. El tercer grupo a citar con mayor urgencia son los menores de 60 que recibieron sus dos dosis de Astrazeneca, que están menos protegidos contra el contagio y contra la enfermedad que el resto.

El Consejo de Salud Pública indica que solo cuando las consejerías tengan recursos libres después de priorizar los cinco grupos anteriores, es cuando podrán empezar a citar para la tercera dosis a los cincuentones, descendiendo desde 59, y, tras acabar con ellos, empezar con los de 49 a 40.