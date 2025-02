La abogada de la familia de Francisca Cadenas: «Si alguien puede resolver este caso, es la UCO»

«Si hay alguien que puede resolver este caso, son ellos». Así de convencida se mostraba ayer Verónica Guerrero, la letrada que a partir de ... ahora va a representar a la familia de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida hace siete años y medio.

Guerrero ya llevó la representación de los familiares de Emilia Chavero, la mujer de Monesterio hallada por los agentes de la UCO tras permanecer cuatro largos años en paradero desconocido. «Es el mismo equipo que el de Manuela Chavero, investigadores de garantía absoluta. Si ellos no lo resuelven, no lo va a resolver nadie».

Su confianza es absoluta, pero al mismo tiempo anunció este martes la entrada en servicio de un número de teléfono al que se podrá telefonear para aportar, «de forma absolutamente anónima», cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el caso.

«En pueblos tan pequeños hay veces que la gente no se atreve a ir a la Guardia Civil, que no se atreve a denunciar, por eso la familia ha puesto en funcionamiento un teléfono que garantiza el anonimato al 100% para todo el que quiera colaborar y que si tiene información al respecto no se la guarde, que la comunique aunque hayan pasado siete años».

«No sé lo que podrá pasar, pero confío en que se resuelva pronto y que la UCO, con toda la colaboración de la familia, con mi ayuda y la de todas las personas que puedan aportar algún dato, pueda averiguar pronto dónde está Francisca Cadenas», añade.

Teléfono anónimo

Guerrero ha insistido en la importancia de aportar datos a la investigación a través del teléfono que acaba de habilitarse. «Quedará totalmente garantizado el anonimato, lo importante es que se pueda obtener información que ayude a poner luz a este caso». El teléfono que cumplirá esta función es el 661 90 98 06.

En los siete años y medio que han transcurrido desde la desaparición de Francisca Cadenas no han trascendido datos que permitan saber si, como piensa la familia, se trata de una desaparición involuntaria.

Por lo que se sabe, la noche que se produjo la desaparición Francisca Cadenas salió de casa junto a una niña a la que cuidaba, hija de una pareja que vivía en el pueblo y con la que tenía una estrecha amistad.

Todo hace suponer que la pareja las esperaba en una calle próxima en la que otro vecino asegura que vio a Francisca.

Se cree que son las últimas tres personas que vieron a una mujer de la que todo se desconoce desde el 9 de mayo de 2017.