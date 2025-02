El equipo que esclareció el caso de Manuela Chavero investiga la desaparición de Francisca Cadenas

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) reactiva los trabajos para encontrar a Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos a la que se ... perdió la pista el 9 de mayo de 2017 sobre las 23 horas tras despedirse de unos amigos. Fue vista por última vez a 50 metros de su casa.

Componentes de esta unidad se reúnen este martes en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz con mandos del cuerpo en la región y con familiares de la mujer, que llevan tiempo reclamando la intervención de este grupo de investigadores para responder a la pregunta de qué ocurrió con ella.

Será el mismo equipo que esclareció el caso de Manuela Chavero en Monesterio el que se pondrá manos a la obra para intentar aclarar el paradero de Francisca Cadenas.

El caso se sobreseyó provisionalmente en junio de 2019 pero ahora ha sido reabierto por el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, donde se lleva la instrucción.

En mayo, cuando se cumplieron siete años de la desaparición, la familia y los vecinos reclamaron un mayor impulso a la investigación. Este verano ya se produjo un acercamiento entre la UCO y la familia, pero la cantidad de casos y procedimientos en los que interviene esta unidad de la Guardia Civil no ha hecho posible hasta ahora intensificar los trabajos. Esto no significa que no hayan participado en la investigación con anterioridad, sino que las tareas realizadas han sido intermitentes y que ahora pueden centrarse en encontrarla.

Nueva abogada

La entrada de la UCO en esta investigación coincide también con el cambio de abogada por parte de la familia. A partir de ahora se incorpora Verónica Guerrero, la letrada que acompañó a la familia de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio que permaneció desaparecida durante cuatro años.

Guerrero ya se ha puesto en contacto con el juzgado de instrucción para comunicar que será ella la letrada, por lo que a partir de ahora se encargará de representar a los familiares de Francisca Cadenas.

«Nosotros tenemos confianza en el equipo de Policía Judicial que ha llevado esta investigación, han hecho muy buen trabajo, pero siempre hemos pedido que la UCO cogiera este caso», explica Javier Meneses Cadenas, el hijo de Francisca Cadenas que actúa como portavoz de la familia.

Según explica, su familia está en contacto con Verónica Guerrero desde hace años pero es ahora cuando han decidido que sea ella quien los represente. «Lo sucedido con Manuela Chavero nos da esperanza, cuando ves que una familia resuelve su caso tienes la esperanza de que el próximo pueda ser el tuyo».

Con la intención de facilitar el avance de la investigación, la familia de Francisca Cadenas ha habilitado un teléfono al que se podrá telefonear para aportar cualquier dato que pueda ayudar a resolver el caso. «Quedará totalmente garantizado el anonimato, lo importante es que se pueda obtener información que ayude a poner luz a este caso», indica Verónica Guerrero.

El teléfono que cumplirá esta función es el 661 90 98 06.