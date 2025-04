Abascal afirma que la dirección nacional estará en las negociaciones con los populares en cada región

Vox Extremadura negociará directamente con el PP en la región tras los resultados de las elecciones autonómicas, pero con la presencia de representantes de la ... dirección nacional del partido.

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en una entrevista con Ok Diario que serán los líderes territoriales los encargados de llegar a acuerdos con los populares en sus respectivas comunidades. Para ello, se formarán comisiones negociadoras en las que estarán presentes miembros de la dirección del partido para garantizar que se mantiene el mismo mensaje en todas las regiones.

Las elecciones a la Asamblea de Extremadura dejaron un empate a 28 diputados entre PP y el PSOE, pero los socialistas se impusieron por 6.000 votos de diferencia. Vox logró cinco, por lo que es el único partido que puede aportar el número necesario para una mayoría absoluta, que se consigue con 33 de los 65 escaños del Parlamento regional. Unidas por Extremadura se quedó con cuatro, como actualmente.

El presidente en funciones, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha anunciado su intención de optar a la reelección y ha rechazado abstenerse, como pide el PP, para que su candidata, María Guardiola, sea investida presidenta de la Junta de Extremadura. De esa forma, serán clave los cinco parlamentarios de Vox.

La abstención de ese partido no le vale al PP, ya que en ese caso los 28 votos a favor de Guardiola serían insuficientes frente al rechazo de los 28 del PSOE y los cuatro de Unidas por Extremadura. De esa forma, la candidata popular necesita el sí de los cinco diputados liderados por Ángel Pelayo Gordillo.

La candidata popular ha ofrecido un acuerdo a Vox, pero mantiene su intención de gobernar en solitario. Además, ha llegado a cuestionar que esa formación tenga realmente un programa para Extremadura, por lo que pide que se sume al suyo. Por su parte, Abascal y otros cargos de su partido han pedido respeto a sus votantes y que Guardiola reconozca públicamente que está dispuesta a pactar. También han abierto la puerta a formar parte del gobierno extremeño, aunque aún no han afirmado que sea una exigencia.

Transcurridos once días desde las elecciones ni siquiera se han iniciado las negociaciones entre los dos partidos, que además tienen sobre la mesa posibles acuerdos en la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. Abascal ha indicado que «para nosotros sólo hay una posición, Vox es un partido con un único mensaje en toda España; pero es verdad que nos encontramos a veces a 17 PP distintos».

Por ese motivo, para llegar a esos pactos ha afirmado que serán los responsables y candidatos de Vox en cada región los que tendrán contacto directo con los líderes del PP en esos territorios. Pero en esas comisiones negociadoras también estarán miembros de la dirección nacional «porque le damos mucha importancia».

También ha reconocido que no es imprescindible formar parte de los nuevos gobiernos, aunque no ha aclarado si es el caso de Extremadura. «Hay lugares, no voy a entrar a detallarlos, donde nuestra fuerza exige la aplicación de un programa y la entrada en un gobierno; y hay lugares donde podemos ser necesarios pero nuestra fuerza es mucho menor, y eso lo tendremos que calibrar», ha añadido.

En cualquier caso, ha expuesto que «eso está muy lejos, primero tenemos que saber si hay respeto a los votantes de Vox» y que el PP entiende «que no tiene mayoría absoluta». Pero ha emplazado a llegar a los acuerdos de investidura antes de las elecciones del 23 de julio. En Extremadura la primera fecha clave será el 20 de junio con la sesión constitutiva de la Asamblea y la elección de la Presidencia del Parlamento regional.

Abascal afirma que mantiene la mano tendida para llegar a un acuerdo en todos los territorios, pero espera que se respete a sus votantes. Ha señalado que ya durante la campaña electoral pidió que no votaran a Vox aquellos que esperasen que el partido daría su apoyo al PP «a cambio de nada, sin cambiar nada», sino que quiere acuerdos para formar gobiernos alternativos al PSOE.

«Vox no se debe a los dirigentes del PP, no es el coche escoba del PP», ha indicado. «Cada vez que tendemos la mano parece que algunos nos la quieren arrancar, quieren dejar a Vox sin la posibilidad de representar a su votantes; y esa posibilidad no existe».