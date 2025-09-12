Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños El DOE recoge la lista de admitidos y excluidos de manera provisional para optar a uno de estos puestos en 27 localidades de la región

Más de 630 personas, en concreto 632, aspiran a una de las 68 plazas de agentes de la policía local convocadas en los ayuntamientos extremeños. Así lo recoge una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura este viernes en la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso de selección.

A partir de mañana se abre el plazo de reclamaciones y correción de fallos, de 10 días hábiles. Hay 11 personas excluidas del proceso, bien por no aportar el justificante del pago de la tasa, bien por no aportar la solicitud o aportarla de manera incompleta, defectuosa o no legible, o bien por un fallo en el pago del importe de la tasa. Una vez que transcurran 15 días hábiles más desde que finalice el plazo de subsanación de errores y reclamaciones, se aprobarán las listas definitivas.

A mediados del pasado mes de julio, la Junta convocó el proceso de oposición por tribunal único en 27 localidades de la región. El mayor número de plazas está en Badajoz, con 22, seguida de Cáceres y Jaraíz de la Vera, Navalmoral y Plasencia (4), Azuaga y Monesterio (3), y Zalamea, Orellana la Vieja, Almendralejo y Fuente del Maestre (2).

Una plaza se ofrece en Monroy, Montehermoso, Montijo, Moraleja, Navas del Madroño, Salvatierra de los Barros, Trujillo, Aceuchal, Almendral, Arroyo de la Luz, Burguillos del Cerro, Hornachos, La Coronada, La Parra, Malpartida de Plasencia y Madrigalejo.

El proceso de oposición tendrá varias fases eliminatorias: una prueba de conocimiento que consiste en un test de 100 preguntas más 10 de reserva, una prueba práctica en la que los aspirantes deberán resolver cinco supuestos prácticos planteados por el tribunal de selección, y una prueba física en la que se medirá la agilidad de movimientos, la resistencia y la resistencia orgánica.

También habrá una prueba psicotécnica que consistirá en un cuestionario tipo test para determinar la aptitud psicológica de la persona aspirante y su adecuación al perfil profesionales del puesto de policía local. Aquellos que hayan superado estos cuatro ejercicios se someterán a un reconocimiento médico para garantizar la idoneidad física de los aspirantes.

La secretaría general de Interior, Emergencias y Protección Civil convocará a aquellas personas que hayan obtenido plaza a una reunión presencial para elegir destino por orden de puntuación.

Los seleccionados deberán superar un curso de formación obligatorio en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, Aspex, por un periodo mínimo de cinco meses: cuatro en la sede de la academia y uno de prácticas en el que haya sido nombrado funcionario en prácticas. Una vez superada esta fase, habrá una nueva convocatoria para elegir la plaza de manera definitiva, salvo que el orden de los aspirantes permanezca igual que tras el desarrollo del curso.

El tribunal, presidido por Esther Blanco Méndez, estará constituido por Jesús González Galán, Soraya Izquierdo de Vega, Lourdes García García y como secretario actuará Saturnino del Pozo Sánchez.