La Junta convoca 68 plazas de policía local por tribunal único en Extremadura

La Junta convoca 68 plazas de policía local en 27 localidades extremeñas. Desde hace dos años, la Administración regional ofrece a los ayuntamientos que así ... lo solicitan la posibilidad de gestionar de manera conjunta la convocatoria para la selección de los nuevos policías locales, ya que en muchos casos los consistorios no cuentan con los medios necesarios para ello. Así, se convocan todas las plazas bajo una misma convocatoria y con un tribunal examinador únicos.

Este jueves, el Diario Oficial de Extremadura ha convocado 68 de estas plazas. El mayor número estará en Badajoz, con 22, seguida de Cáceres u Jaraíz de la Vera, Navalmoral y Plasencia (4), Azuaga y Monesterio (3), y Zalamea, Orellana la Vieja, Almendralejo y Fuente del Maestre (2). Una plaza se ofrece en Monroy, Montehermoso, Montijo, Moraleja, Navas del Madroño, Salvatierra de los Barros, Trujillo, Aceuchal, Almendral, Arroyo de la Luz, Burguillos del Cerro, Hornachos, La Coronada, La Parra, Malpartida de Plasencia y Madrigalejo.

Según recuerda el DOE, La Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de policías locales de Extremadura desarrolla en su artículo 5 las funciones de coordinación en materia de actuación de policía local que tiene atribuidas la región, entre las que figura la de fijar los criterios básicos de selección, formación, promoción y movilidad del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura.

En el artículo 46.3 de dicha ley se recoge por primera vez la posibilidad de desarrollar procesos únicos para la cobertura de plazas de nuevo ingreso o promoción de policía local, que serían asumidos por la Junta de Extremadura a través de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, mediante la constitución de un Tribunal Único, previa solicitud de los ayuntamientos convocantes de dichas plazas.

Hasta el momento, se ha incorporado a este sistema de selección un total de 66 municipios, que han firmado el preceptivo convenio de colaboración. De ellos, 27 de ellos han trasladado a la Junta el número, denominación y características de las plazas de policía local que solicitan convocar en esta ocasión.

El procedimiento de selección para acceder a estos puestos constará de dos fases eliminatorias, la primera fase, de oposición libre, incluirá una prueba de conocimiento, una prueba práctica y pruebas físicas, habiéndose tomado como referencia la utilizadas en la fase de oposición para el Cuerpo Nacional de Policía, pero con las necesarias adaptaciones a la normativa autonómica. Además, habrá que realizar una prueba psicotécnica y un reconocimiento médico.

Una vez superada esta fase, los seleccionados deberán completar un curso de formación obligatorio en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex), con una duración no inferior a cuatro meses, a los que hay que añadir un mes más de prácticas en el ayuntamiento del municipio para el que haya sido designado cada aspirante como funcionario o funcionaria en prácticas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según señala, la superación del curso y del periodo de prácticas será condición indispensable para la admisión definitiva como agente del cuerpo, ya que tanto el curso como las prácticas tendrán carácter eliminatorio y no será posible conservar ningún derecho en caso de no superar alguna de estas etapas. Asimismo, no se podrá declarar apto un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Para presentarse es necesario tener la nacionalidad española y ser mayor de 18 años. También estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico o título académico equivalente o superior. Igualmente, hay que cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las correspondientes funciones asignadas a las policías locales, con la excepción establecida para las personas aspirantes en estado de embarazo o parto. Entre los requisitos es también necesario no haber sido separado del servicio de la administración local, autonómica o estatal en virtud de expediente disciplinario, ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia firme, ni tener antecedentes penales por delitos dolosos; y acreditar la aptitud física, mediante la presentación de un certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por profesional colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias, y suficientes, para la realización de los ejercicios físicos que figuran especificados en la correspondiente fase de oposición. La presentación de este certificado no exime de la superación de la prueba de reconocimiento médico que forma parte de la fase de oposición.

Las solicitudes para participar en las oposiciones estarán disponibles en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites https://www.juntaex.es en el apartado de solicitud y anexos del trámite. Se completarán indicando la Categoría/Plaza/ Especialidad a la que se desea participar.

Finalmente, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Diario Oficial de Extremadura y en los boletines oficiales de las dos provincias.