59.000 extremeños en la lista de espera del SES

Ana María y Teresa ponen cara a los números. Ellas son dos de las 59.104 personas que están esperando la llamada del SES. 21. ... 924 están en la lista para ser operados y 37.180 para ser atendidos por un especialista en su consulta.

Ana María vive pegada al teléfono por si suena para avisarla de la operación por sus complicaciones con una estenosis lumbar, que es un estrechamiento del conducto vertebral. Y a María Teresa los anestesistas tienen que hacerle un tratamiento que reduzca su dolor provocado por la espondilolistesis, una enfermedad degenerativa.

Sin embargo, para otros como Juan Soriano, un pacense de 69 años, ya ha acabado la espera. Tras cuatro meses, le operan este domingo de cataratas. «Con la pandemia parece que se ha retrasado todo un poco», dice. «Aun así no han tardado mucho», comenta.

No puede afirmar lo mismo S. C. A. Prefiere no decir su nombre ni mostrar su rostro, pero sí quiere que se conozca su historia. Padece fibromialgia y tras varios años con dolores en la parte lumbar y pasar por diferentes consultas médicas le diagnosticaron una hernia discal. «Fue complicado porque, en el momento que ven que tienes fibromialgia, en muchos casos lo relacionan con la enfermedad», lamenta.

Le operaron en febrero de 2020, pero los dolores volvieron y en diciembre de 2020 le dijeron que tenían que operarle de nuevo. «Desde entonces llevo esperando y ya han pasado 11 meses. El 29 de noviembre me han citado en Traumatología, pero no sé que pasará», añade.

Precisamente, el servicio de Traumatología del SES es el que acumula la lista de espera más larga, con un total de 5.915 pacientes, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad a fecha del mes de junio de 2021.

Pero no es la única especialidad en la que las esperas también son de meses e incluso un año. Lo sabe bien la hija de una paciente que tampoco quiere revelar su identidad. «A mi madre la tienen que operar del riñón pero no la llaman. Llevamos esperando muchos meses. Le han hecho el preoperatorio, pero aún no ha llegado el día de entrar en el quirófano y cada vez está peor», afirma.

En su caso la espera se debe a la presión asistencial del servicio de Urología, que suma 2.102 personas en su lista de espera. La especialidad de Traumatología, Oftalmología (4.540) y Cirugía General y de Digestivo (3.182) la superan.

Ya con menos extremeños a la espera está Ginecología (1.225), Otorrinolaringología (1.225), Neurocirugía (1.097), Dermatología (932), Cirugía Plástica (483), Angiología / Cirugía Vascular (406), Cirugía Maxilofacial ( (332), Cirugía Pediátrica (309), Cirugía Cardiaca (118) y Cirugía Torácica (58).

Todos esos números ponen de manifiesto que Extremadura es la comunidad autónoma con más tasa de población en lista de espera para una intervención quirúrgica. Son 21,42 habitantes por cada mil. Supera a la media nacional, que se sitúa en 14,45.

Días de espera

Asimismo, se encuentra entre las regiones donde más esperan los pacientes para ser sometidos a una intervención, con una media de 130 días. Es la quinta comunidad autónoma con peores datos y también por encima de la media nacional, que está en 121 días.

La cifra se ha reducido frente a los 170 días de un año antes. De este modo, se acerca a las que se registraron en 2019, cuando aún no había estallado la pandemia y que se situaban en los 115 días de espera en el primer semestre y en los 121 en el segundo.

Eso sí, como aspecto positivo, en esta ocasión la lista muestra una tendencia descendiente en todos los datos, coincidiendo con el final de la presión asistencial provocada por la pandemia del coronavirus y gracias a la llegada de la vacunas contra la covid.

En el territorio extremeño, la tendencia es igual a la del resto de España, con un descenso en el número de personas que están a la espera de una operación. Son 2.741 menos que en diciembre de 2020. En ese momento había 24.665 extremeños.

En cuanto a las jornadas de espera, a finales de 2020 eran casi 173 días de media, lo que supone 40 menos que cuando la región estaba inmersa en la tercera ola de coronavirus.

En cuanto a las primeras consultas con médicos especialistas, Angiología y Cirugía Vascular es la que más días de espera acumula, con 246. Le siguen Neurocirugía (224), Cirugía Plástica (215) y Traumatología y Cirugía Cardiaca, con 167.