Protesta a favor del aborto el pasado septiembre. HOY

1.487 extremeñas interrumpieron su embarazo durante el pasado año, un 9% más que en 2023

Extremadura es la única comunidad del país en la que durante el pasado año no se practicó ningún aborto en los hospitales públicos

A. B. Hernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:41

Hasta el momento las extremeñas no han podido interrumpir de manera voluntaria su embarazo en los hospitales públicos de la región. Según los datos del ... Ministerio de Sanidad, en 2024 en la región se realizaron 1.487 abortos, un 9% más que en 2023, y un año más todos fueron en centros privados, siendo la única comunidad autónoma que no llevó a cabo ninguno en la sanidad pública.

