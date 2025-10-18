1.487 extremeñas interrumpieron su embarazo durante el pasado año, un 9% más que en 2023

Hasta el momento las extremeñas no han podido interrumpir de manera voluntaria su embarazo en los hospitales públicos de la región. Según los datos del ... Ministerio de Sanidad, en 2024 en la región se realizaron 1.487 abortos, un 9% más que en 2023, y un año más todos fueron en centros privados, siendo la única comunidad autónoma que no llevó a cabo ninguno en la sanidad pública.

Los datos del Ministerio muestran también que la tasa de abortos en Extremadura fue de 8,48 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, la segunda más baja de España, solo superada por Aragón (8,15). Pero en cualquier caso, una tasa superior igualmente a la registrada en 2023. Ese año se produjeron 1.362 interrupciones voluntarias del embarazo, con una tasa de 7,6 por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Y desde el SES se derivó a 1.140 mujeres a clínicas privadas o a otras comunidades para someterse a la interrupción voluntaria del embarazo.

No obstante, aunque ningún otro territorio del país finalizó 2024 con un 0% de abortos en los hospitales públicos, las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo anecdóticas en los dos años después de la entrada en vigor de la nueva reforma del aborto, que precisamente mandaba que se llevaran a cabo de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Salud.

Los datos de 2024 confirman que la ley no ha provocado un cambio de calado hasta la fecha, si bien en el caso de Extremadura el SES no ha dispuesto hasta ahora de un registro que le permita conocer con qué número de profesionales cuenta para llevar a cabo las interrupciones de los embarazos.

Centros públicos

En 2024 se practicaron 106.172 abortos en todo el territorio nacional: 22.563 (21,25% del total) en centros públicos y 83.609 (78,75% del total) en privados, lo que representa tres décimas menos que hace un año (81,45%).

En el conjunto del país, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, la presencia de la red pública en la prestación ha aumentado casi 7 puntos desde 2019, pero la situación es muy desigual por comunidades autónomas. En cinco de ellas, las interrupciones en el sistema son apenas inexistentes: Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura (0%), junto con Ceuta y Melilla.

La proporción se mantiene por debajo del 10% en otras cuatro autonomías (Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y País Vasco) y es muy diferente a la que se da en el resto. Cantabria es la comunidad que mejor cumple la prioridad de la sanidad pública en estos procesos con un 88,49% de los abortos asumidos por los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Le siguen Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Cataluña (55,67%).

La intención de la reforma es garantizar las interrupciones en el sistema público. De hecho, en su artículo 19 establece que las intervenciones se lleven a cabo en un centro sanitario público y solo excepcionalmente en uno privado.