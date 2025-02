Más de 12.300 extremeños cobran pensiones inferiores a los 575 euros al mes

Poco más de 570 euros al mes. Esa es la cuantía media de las pensiones no contributivas que en el mes de enero percibieron 12. ... 318 personas en Extremadura. O lo que es lo mismo, unos ingresos anuales de 8.000 euros, ya que los pensionistas tienen catorce nóminas, que el PSOE ha pedido complementar con un pago único de 460 euros en el presente 2025. Los socialistas incluyeron esta propuesta, que tendría un impacto económico de 5,6 millones de euros, en las alegaciones a la rebaja fiscal del Ejecutivo autonómico.

Dentro de las pensiones no contributivas, las más reducidas son las de jubilación, que no llegan a los 550 euros al mes. Lo que deja los ingresos anuales de sus perceptores cerca de los 7.700 euros. Y eso después de la revalorización de hasta el 9% que han tenido estas pensiones con el inicio de 2025 y que se ha confirmado tras la aprobación del paquete social del decreto ómnibus por parte del Congreso de los Diputados.

El perfil mayoritario de estos perceptores es el de una mujer casada de entre 70 y 74 años. De hecho, de los más de 7.500 extremeños que las cobran, el 81% son mujeres. Este porcentaje es casi diez puntos superior a la media nacional, donde roza el 72%. La explicación hay que buscarla en el importante volumen de mujeres que, todavía en la segunda mitad del siglo pasado, nunca se incorporaron al mercado laboral o lo hicieron en unos periodos tan cortos que no cotizaron el tiempo mínimo necesario para generar el derecho a percibir una pensión de jubilación. Son estas personas –las que no pueden acceder a su nómina como jubiladas– quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación que les asegura unos ingresos.

Es una realidad palpable en Extremadura, donde hubo mujeres que no dejaron de trabajar a lo largo de su vida, pero lo hicieron en tareas domésticas o en explotaciones agrícolas familiares y nunca se estuvieron dadas de alta.

Sí es cierto que estos pensionistas han ganado poder adquisitivo en los últimos años. La nómina media en 2018 no alcanzó los 375 euros al mes. La subida supera el 46% en seis años.

El volumen de pensiones de jubilación no contributivas es reducido, sobre todo si se compara con el total de pensionistas. En enero se pagaron 7.559 no contributivas en la región frente a 141.836 contributivas. Es decir, apenas representan un 5% del total de jubilaciones regional.

Además, pese a sus fluctuaciones, estas pensiones no contributivas cerraron 2024 en un número muy próximo aunque inferior al de 2018. Con el inicio del año incluso ha caído algo más. Al contrario, en el conjunto del país crecen y en diciembre se pagaron 30.000 más que hace seis años, un incremento del 12%.

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez, hay una mayor igualdad por sexos: el 49,5% las cobran hombres y el 50,5%, mujeres. El importe medio es mayor que el de las pensiones de jubilación y alcanzó en enero, tras la revalorización, los 608 euros. Uno de los motivos es que estas nóminas cuentan con algunos complementos, como los destinados a la movilidad y el transporte, a la asistencia sanitaria y farmacéutica o a la ayuda de terceras personas. En cualquier caso, apenas se pagan 112 prestaciones de este tipo en Extremadura y en España no llegan a las 8.000.

A la baja en la región

La suma de ambas –de jubilación y de invalidez– eleva a 12.318 las pensiones no contributivas concedidas en la región en enero. Son 800 menos que en 2018, un descenso del 6% que no tiene su réplica a nivel nacional, donde el incremento es del 1,2% hasta las 457.380.

En cuanto a los importes sí hay mucha igualdad. Con los datos globales de 2024, sin la última revalorización, y teniendo en cuenta todas las pensiones no contributivas la media extremeña fue de 531,31 euros mensuales y la nacional de 534,61 euros. Todas las regiones se mueven en una horquilla que las distancia menos de 30 euros.

Estas cuantías tan reducidas hacen que sea necesario un complemento para las personas que viven de alquiler. En 2024 estuvieron activas 636 de estas ayudas en Extremadura. Es decir, las perciben más del 5% de los extremeños que tienen pensiones no contributivas y su importe medio fue de unos 130 euros al mes.