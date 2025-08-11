Hasta 100 euros de devolución en el IRPF por gastos veterinarios: estos son los requisitos

Extremadura ha dado un paso importante al incluir en su proyecto de Presupuestos para 2026 una deducción fiscal inédita. Se trata de la devolución de hasta 100 euros en el IRPF por gastos veterinarios. Esta medida, que no tiene precedentes ni a nivel estatal ni en otras comunidades autónomas, busca aliviar el coste de cuidar a las mascotas y animales de compañía, beneficiando a más de 100.000 contribuyentes en la región.

Deducción de hasta 100 euros para gastos veterinarios en Extremadura

La Junta de Extremadura ha establecido una bonificación del 30% sobre los gastos veterinarios anuales, con un máximo de 100 euros por contribuyente. Esta deducción estará disponible para aquellos residentes en Extremadura que cumplan con los nuevos requisitos de renta incluidos también en los presupuestos autonómicos para 2026. Un límite máximo de 30.000 euros de base imponible en tributación individual y 45.000 euros en tributación conjunta.

Hasta ahora, únicamente los autónomos podían deducir gastos veterinarios en su declaración de la renta, siempre que estuvieran directamente vinculados a su actividad económica y se cumplieran ciertos requisitos. Para que los gastos veterinarios sean deducibles deben:

1 Estar directamente relacionados con la actividad económica que realice el autónomo . 2 Contar con factura justificativa del gasto. 3 Estar correctamente registrados en la contabilidad del negocio.

Con esta nueva medida, cualquier contribuyente de Extremadura podrá acceder a esta ayuda fiscal, que supone un apoyo económico significativo para el cuidado animal.