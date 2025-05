El truco para que la tortilla de patatas te quede perfecta

redacción Viernes, 3 de junio 2022, 14:08 Comenta Compartir

Cuántas veces nos hemos quejado de que no estaba demasiado jugosa, o demasiado hecha, o de que lleva demasiada cebolla, o de que no lleva... Si hay una comida que divide a la sociedad esa es la tortilla de patatas. No estamos exagerando, entre cebollistas y sin y poco y muy hecha hay una auténtica guerra abierta. Es muy difícil lograr hacer una tortilla que les guste a todos por igual, pero parece que Karlos Arguiñano tiene el truco perfecto: El 6-3-1.

Consiste en utilizar 6 huevos, para aportar mayor jugosidad, tres patatas y una cebolla. Según el cocinero, esa es la medida que él siempre utiliza y con la que siempre lograrás la tortilla perfecta.

Esta es la receta de tortilla de Karlos Arguiñano que ha elaborado para Hogarmanía:

Pela las patatas y córtalas en trocitos desiguales o en daditos, al gusto. Sazónalas y ponlas a freír en una sartén con abundante aceite.

Pela y pica la cebolla finamente e incorpórala. Pica también elpimiento y añádelo. Mezcla bien, remueve de vez en cuando y fríe todo hasta que se dore bien.

Retira y escurre el aceite.

Bate los huevos, agrega la mezcla de patatas, cebolla y pimiento y mezcla bien.

Pon un poco de aceite en una sartén y vierte la mezcla. Cocina primero a fuego vivo y después un poco más suave hasta que se cuaje el huevo por la parte de abajo. Dale la vuelta para que se haga por el otro lado y sirve enseguida.

Consejo importante: Para que la tortilla de patata quede más jugosa no dudes en añadir un chorrito de leche al batir los huevos.

¿Vas a probarla? Está claro que sobre gustos no hay nada escrito, pero nosotros vamos a probar esta receta a ver si es cierto que está tan buena... ¡Cuéntanos cómo ha quedado si te animas a hacerla!

