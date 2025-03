Tortilla francesa en taza en tan solo 2 minutos

Zespri Martes, 11 de marzo 2025, 16:25 Comenta Compartir

¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer una tortilla francesa en taza? Quizás, pero seguro que no has pensado en comerla con kiwi. Esta receta no puede ser más fácil, en dos minutos podrás disfrutar de tu tortilla con queso, cebolleta, y si te atreves, un poco de kiwi.

Tiempo de preparación 3 minutos

Tiempo de cocción 2 minutos

Tiempo total 5 minutos

Comensales 1

Calorías 145 Categorías Snack Ingredientes 1 huevo

1 cucharada de pimiento rojo tostado troceado

1/2 kiwi Zespri Green

6 -7 hojas de espinacas

1 cucharada de queso feta

1 cucharadita de cebollino picado

1 g de aceite de oliva

Sal y pimienta Preparación Pela y trocea el kiwi Zespri. Lubrica con el aceite una taza grande de café.

Rompe el huevo en la taza, añade sal y pimienta y remueve. Añade pimiento rojo, espinacas, queso y la mitad de los cebollinos. Mezcla bien.

Coloca la taza en el microondas y cuécela a 800-1.000 W durante 1,5 minutos.

Recúbrela con el resto de cebollinos, el kiwi troceado y sírvela inmediatamente.