Tiramisú de limón: receta fácil, refrescante y sin horno

Un postre italiano con un toque cítrico y ligero, perfecto para sorprender en cualquier ocasión

Julia y sus recetas

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:09

Hoy os traigo un tiramisú de limón, una de las versiones más conocidas de este popular postre italiano. Es un poco más refrescante que el tradicional y no lleva huevo, por lo que es ideal para hacerlo en verano. Además si eres amante del limón, este postre te va a encantar por su atractivo sabor a ese cítrico. Es una receta sencilla que no tiene ninguna complicación y además se hace en poquísimo tiempo.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    4 horas (refrigeración) y 15 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Molde rectangular de 22cm de largo

  • Bizcochos de soletilla

  • 250g de queso mascarpone

  • 300g de leche condensada

  • 100ml de zumo de limón (2 limones)

  • Ralladura de los dos limones

  • Leche

Preparación

  • Comenzamos haciendo la crema de limón y para ello ponemos en un bol el queso mascarpone , la leche condensada y la ralladura de limón, mezclamos para que todo esté bien integrado y añadimos el zumo de limón.

  • Batimos bien. Reservamos un cuarta parte y la ponemos en una manga pastelera. La dejamos en el frigorífico para luego decorar el tiramisú.

  • Forramos el molde con film transparente y echamos la mitad de la crema encima, cubrimos con bizcochos bien remojados en leche y echamos el resto de la crema, cubrimos con más bizcochos remojados en la leche. Lo cubrimos con film transparente y lo dejamos en el frigorífico al menos 4 horas.

  • Lo sacamos y lo desmoldamos, retiramos el film transparente y lo decoramos por arriba con la crema que tenemos en la manga pastelera y unas rodajas de limón.

