Tiramisú de limón: receta fácil, refrescante y sin horno

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:09

Hoy os traigo un tiramisú de limón, una de las versiones más conocidas de este popular postre italiano. Es un poco más refrescante que el tradicional y no lleva huevo, por lo que es ideal para hacerlo en verano. Además si eres amante del limón, este postre te va a encantar por su atractivo sabor a ese cítrico. Es una receta sencilla que no tiene ninguna complicación y además se hace en poquísimo tiempo.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 4 horas (refrigeración) y 15 minutos

Comensales 6 Categorías Postres Ingredientes Molde rectangular de 22cm de largo

Bizcochos de soletilla

250g de queso mascarpone

300g de leche condensada

100ml de zumo de limón (2 limones)

Ralladura de los dos limones

Leche Preparación Comenzamos haciendo la crema de limón y para ello ponemos en un bol el queso mascarpone , la leche condensada y la ralladura de limón, mezclamos para que todo esté bien integrado y añadimos el zumo de limón.

Batimos bien. Reservamos un cuarta parte y la ponemos en una manga pastelera. La dejamos en el frigorífico para luego decorar el tiramisú.

Forramos el molde con film transparente y echamos la mitad de la crema encima, cubrimos con bizcochos bien remojados en leche y echamos el resto de la crema, cubrimos con más bizcochos remojados en la leche. Lo cubrimos con film transparente y lo dejamos en el frigorífico al menos 4 horas.

Lo sacamos y lo desmoldamos, retiramos el film transparente y lo decoramos por arriba con la crema que tenemos en la manga pastelera y unas rodajas de limón.