Cómo hacer un sándwich caprese gourmet en pocos minutos
Una receta rápida pero con un resultado para chuparse los dedos
Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:36
Este sándwich caprese no es el típico: tomates cherry asados, mozzarella fundida, rúcula fresca, jamón y un toque de pesto convierten esta receta en una opción rápida, deliciosa y con aire mediterráneo. Perfecta para una cena ligera, un almuerzo sabroso o sorprender con un bocadillo diferente. ¡Y lo mejor es que lo preparas todo en la freidora de aire, sin complicaciones!
-
Tiempo de preparación
5 minutod
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
1
Categorías
Bocadillos
Ingredientes
-
Pan de chapata
-
Jamón serrano
-
Mozzarella fresca
-
Rúcula
-
Tomates Cherry
-
Aceite de oliva
-
Ajo en polvo
-
Sal
-
Pimienta vinagre balsámico
-
Pesto
Preparación
-
Ponemos los tomates Cherry en un molde, añadimos por encima un chorrito de aceite, una pizca de ajo en polvo, sal, pimienta y orégano, cocinamos en la Cecofry a 175ºC durante 12 minutos.
-
Abrimos el pan por la mitad y lo tostamos a 200ºC durante 3 minutos.
-
Dejamos la base y cubrimos cono mozzarella, programamos 200ºC durante 2 minutos.
-
Rellenamos el pan con los tomates asados, el jamón, la rúcula, un poco de aceite, pimienta y vinagre balsámico.
-
Cerramos con el otro trozo de pan untado en pesto y listo.
