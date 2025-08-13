HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bocadillo con pan chapata jamón serrano y mozzarella Cecotec
La receta de HOY

Cómo hacer un sándwich caprese gourmet en pocos minutos

Una receta rápida pero con un resultado para chuparse los dedos

Cecotec

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:36

Este sándwich caprese no es el típico: tomates cherry asados, mozzarella fundida, rúcula fresca, jamón y un toque de pesto convierten esta receta en una opción rápida, deliciosa y con aire mediterráneo. Perfecta para una cena ligera, un almuerzo sabroso o sorprender con un bocadillo diferente. ¡Y lo mejor es que lo preparas todo en la freidora de aire, sin complicaciones!

  • Tiempo de preparación

    5 minutod

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Bocadillos

Ingredientes

  • Pan de chapata

  • Jamón serrano

  • Mozzarella fresca

  • Rúcula

  • Tomates Cherry

  • Aceite de oliva

  • Ajo en polvo

  • Sal

  • Pimienta vinagre balsámico

  • Pesto

Preparación

  • Ponemos los tomates Cherry en un molde, añadimos por encima un chorrito de aceite, una pizca de ajo en polvo, sal, pimienta y orégano, cocinamos en la Cecofry a 175ºC durante 12 minutos.

  • Abrimos el pan por la mitad y lo tostamos a 200ºC durante 3 minutos.

  • Dejamos la base y cubrimos cono mozzarella, programamos 200ºC durante 2 minutos.

  • Rellenamos el pan con los tomates asados, el jamón, la rúcula, un poco de aceite, pimienta y vinagre balsámico.

  • Cerramos con el otro trozo de pan untado en pesto y listo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  5. 5 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  8. 8 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cómo hacer un sándwich caprese gourmet en pocos minutos

Cómo hacer un sándwich caprese gourmet en pocos minutos