Receta de trucha al horno con tomates secos

Suelo hacer pescado al horno con prácticamente nada. Y la trucha al horno es ideal. Me encanta su sabor puro cuando la materia prima es buena. Eso me disponía a hacer cuando abrí la nevera para sacar estas truchas y vi que me quedaba medio bote de tomates secos en aceite… El resto ya te lo imaginas.

No es porque lo haya hecho yo, pero me ha encantado, y solo ha hecho falta deslizar unos tomates dentro de las truchas. Para acompañar, una ensalada verde y un poco de bulgur sobrante de la receta de ayer.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 1 Categorías Pescados Ingredientes 1 trucha preparada para rellenar

Un poco de cebolleta en rodajas finas

Un poco de ajo picado

Tomillo al gusto

Sal y pimienta negra molida

15 tomates secos

Aceite de oliva virgen extra (la cantidad suficiente para cubrir los tomates)

1 cucharada de vinagre (de manzana, de Jerez o de vino normal)

1 una chalota, pelada y picada

2 o 3 dientes de ajo pelados

Orégano seco, romero y tomillo Preparación Primero vamos a hidratar los tomates, para ello los ponemos en un bol y los cubrimos con agua bien caliente, tapamos y dejamos reposar una hora más o menos, que se hidraten bien. Luego escurrimos y secamos.

Ahora ponemos los tomates ya hidratados en un bote y los intercalamos por capas con chalota picada, ajo picado, orégano, romero y tomillo. De romero ponemos poco que es bastante aromático.

Llenamos el bote con aceite de oliva hasta cubrir los tomates 1 dedo por encima. Cerramos y agitamos el bote para que se mezcle bien. Dejamos reposar mínimo 24 horas y hasta 1 semana.

A la hora de ponernos manos a la obra, lo primero revisamos la truchas que estén limpias y las salpimentamos por dentro y por fuera.

Luego, cogemos unos cuantos tomates secos, los escurrimos y los picamos.

Rellenamos la trucha con una capa de nuestros tomates secos marinados, bien escurridos y ponemos también unas rodajas de cebolleta.

Engrasamos una fuente apta para horno con un poco del aceite de los tomates.

Colocamos las truchas en la fuente y les echamos por encima un chorrito más del aceite de los tomates.

Llevamos a hornear en el horno precalentado a 175 ºC durante 10-15 minutos, o hasta que el pescado esté a nuestro gusto. Lo ideal es cocinar hasta que los ojos se vuelvan bien opacos y comprobar la carne del pescado se separe fácilmente de las espinas.

¡Y ya está! Servimos enseguida con el acompañamiento deseado. ¡Buen provecho!