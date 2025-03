Bizcocho sin horno en la cazuela de la abuela

Engrasamos la cazuela con mantequilla y le espolvoreamos un poco de harina para que no se pegue el bizcocho. Y al fuego. En una hora y 20 minutos a temperatura baja estará perfecto. No se puede abrir la tapa durante el proceso para que no se baje el bizcocho. Dejamos atemperar antes de desmoldar. Un bocado sencillo y esponjoso que nos transportará a la infancia con su aroma, sabor y elaboración. ¡Buen provecho!