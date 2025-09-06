HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Queso fresco hecho en casa María José
La receta de HOY

Queso fresco casero con dos ingredientes

Prepara tu propio queso con esta receta tan fácil y económica

Las recetas de MJ

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:42

Este queso fresco lo hago desde hace años en casa. Hay quien dirá que vaya tontería pudiéndolo comprar, pero hacerlo y darle el toque personalizado con diferentes hierbas o especias hace que solo lo puedas tener tú. Hoy haremos la versión más básica, con solo dos ingredientes.

  • Tiempo de preparación

    40 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    Una hora

  • Comensales

    4

Categorías

Quesos

Ingredientes

  • Un litro de leche fresca pasteurizada

  • 30 g de zumo de limón

Preparación

  • Comenzamos exprimiendo zumo de limón, 30 g en total.

  • Necesitamos un litro de leche fresca pasteurizada, no sirve otro tipo de leche, ha de ser fresca, la que encontramos en la nevera en los supermercados. Vertemos la leche en una cacerola y ponemos a fuego medio-bajo. Debemos dejar la leche hasta que alcance 90 ºC, si no tenéis termómetro eso es justo antes de romper a hervir.

  • Retiramos del fuego, removemos y vertemos el zumo de limón. Removemos para que el zumo se reparta bien. Veréis como ya se empieza a cortar. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos.

  • Pasado el tiempo la grasa se habrá separado totalmente del suero. Ponemos un bol con un colador y una gasa. Vamos echando la grasa para que acabe de escurrir. Tapamos y dejamos reposar en la nevera durante 12 horas.

  • Pasado el tiempo, vamos a envasar el queso para presentarlo en la mesa. Ponemos dos trozos de papel vegetal en el bol de presentación para luego desmoldarlo fácilmente. Lo vamos echando y apretando con ayuda de una cuchara. Finalmente, acabamos de aplanarlo con un vaso. Tiramos de los papeles para desmoldar, le damos la vuelta con ayuda de una tabla o un plato y ya lo tendríamos. Este queso es neutro, no lleva ni sal ni azúcar, así que lo podemos utilizar tanto para platos dulces como para platos salados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  2. 2 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  5. 5

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  6. 6

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  7. 7

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Queso fresco casero con dos ingredientes

Queso fresco casero con dos ingredientes