Queso fresco casero con dos ingredientes

Comenzamos exprimiendo zumo de limón, 30 g en total.

Necesitamos un litro de leche fresca pasteurizada, no sirve otro tipo de leche, ha de ser fresca, la que encontramos en la nevera en los supermercados. Vertemos la leche en una cacerola y ponemos a fuego medio-bajo. Debemos dejar la leche hasta que alcance 90 ºC, si no tenéis termómetro eso es justo antes de romper a hervir.

Retiramos del fuego, removemos y vertemos el zumo de limón. Removemos para que el zumo se reparta bien. Veréis como ya se empieza a cortar. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos.

Pasado el tiempo la grasa se habrá separado totalmente del suero. Ponemos un bol con un colador y una gasa. Vamos echando la grasa para que acabe de escurrir. Tapamos y dejamos reposar en la nevera durante 12 horas.