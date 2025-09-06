Queso fresco casero con dos ingredientes
Prepara tu propio queso con esta receta tan fácil y económica
Las recetas de MJ
Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:42
Este queso fresco lo hago desde hace años en casa. Hay quien dirá que vaya tontería pudiéndolo comprar, pero hacerlo y darle el toque personalizado con diferentes hierbas o especias hace que solo lo puedas tener tú. Hoy haremos la versión más básica, con solo dos ingredientes.
Tiempo de preparación
40 minutos
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo total
Una hora
Comensales
4
Categorías
Quesos
Ingredientes
Un litro de leche fresca pasteurizada
30 g de zumo de limón
Preparación
Comenzamos exprimiendo zumo de limón, 30 g en total.
Necesitamos un litro de leche fresca pasteurizada, no sirve otro tipo de leche, ha de ser fresca, la que encontramos en la nevera en los supermercados. Vertemos la leche en una cacerola y ponemos a fuego medio-bajo. Debemos dejar la leche hasta que alcance 90 ºC, si no tenéis termómetro eso es justo antes de romper a hervir.
Retiramos del fuego, removemos y vertemos el zumo de limón. Removemos para que el zumo se reparta bien. Veréis como ya se empieza a cortar. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos.
Pasado el tiempo la grasa se habrá separado totalmente del suero. Ponemos un bol con un colador y una gasa. Vamos echando la grasa para que acabe de escurrir. Tapamos y dejamos reposar en la nevera durante 12 horas.
Pasado el tiempo, vamos a envasar el queso para presentarlo en la mesa. Ponemos dos trozos de papel vegetal en el bol de presentación para luego desmoldarlo fácilmente. Lo vamos echando y apretando con ayuda de una cuchara. Finalmente, acabamos de aplanarlo con un vaso. Tiramos de los papeles para desmoldar, le damos la vuelta con ayuda de una tabla o un plato y ya lo tendríamos. Este queso es neutro, no lleva ni sal ni azúcar, así que lo podemos utilizar tanto para platos dulces como para platos salados.
