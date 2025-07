Pizza de pepperoni con borde de queso

Buitoni Martes, 8 de julio 2025, 16:35 Comenta Compartir

¿A quién no le gusta la pizza? Es fácil de hacer, no necesita muchos ingredientes y está para chuparse los dedos. El pepperoni le da un toque picante que combina a la perfección con la suabidad del queso. Además, si eres de los que deja los bordes, con esta receta no te atreverás. Lánzate con esta receta que es ideal tanto para un anoche con amigos como para una cena familiar.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 4 Categorías Pizza Comida italiana Ingredientes 1 masa de pizza Tradizionale redonda BUITONI

70 g de Tomate frito estilo casero

100 g de mozzarella rallada

1 bola de mozzarella fresca (cortada en bastones)

45 g de pepperoni Preparación Precalentar el horno a 220ºC.

Extender la masa de pizza sobre el papel que la envuelve.

Colocar la mozzarella en bastones por todo el borde y recubrir con la misma masa, presionando bien al cerrar.

Repartir la salsa de tomate en el centro con la ayuda del dorso de una cuchara.

Espolvorear la mozzarella rallada y repartir las rodajas de pepperoni.

Hornear unos 15-18 minutos, sobre una rejilla, hasta que esté dorada.

Temas

Recetas