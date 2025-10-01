Pisto de verduras con champiñones

Lo primero lava y corta las verduras. Pon una cazuela a fuego medio con un buen chorro de aceite de oliva.

Añade a la cazuela la cebolla y el ajo, deja se poche unos minutos. Agrega el pimiento rojo y pimiento verde, mezcla y deja se cocine unos minutos y seguido incorpora la berenjena y el calabacín. Deja unos 10 minutos se cocine, añade un poco de sal, tapa para que se vaya pochando toda la verdura.

Pica el tomate, añádelo a la cazuela. Déjalo 5 minutos para que se cocine y añade el tomate frito, mezcla. Prueba de sal y pimienta. Prepara los champiñones, saltéalos un poco en una sartén y añádelos al pisto. Deja todo unos minutos.