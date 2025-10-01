HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pisto con champiñones Montse
La receta de HOY

Pisto de verduras con champiñones

Receta tradicional fácil y saludable

Cocina con Montse

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:55

El pisto es un plato perfecto para acompañar a cualquier otro. Además, siempre puedes tener en la nevera un táper, se conserva bien varios días. Puedes prepararlo con las verduras que mas te gusten, de hecho según la región la receta varía, pero el plato queda igual de bueno. Es un plato tradicional que nunca pasa de moda y lleno de propiedades.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Tradicional

Verduras

Ingredientes

  • Un pimiento rojo

  • 2 pimiento verde

  • Una berenjena

  • 2 calabacines

  • 1-2 cebollas

  • 2 dientes de ajo

  • 3 tomates

  • 150 gr. de tomate frito

  • Champiñones

  • Aceite de oliva

  • Pimienta y sal

Preparación

  • Lo primero lava y corta las verduras. Pon una cazuela a fuego medio con un buen chorro de aceite de oliva.

  • Añade a la cazuela la cebolla y el ajo, deja se poche unos minutos. Agrega el pimiento rojo y pimiento verde, mezcla y deja se cocine unos minutos y seguido incorpora la berenjena y el calabacín. Deja unos 10 minutos se cocine, añade un poco de sal, tapa para que se vaya pochando toda la verdura.

  • Pica el tomate, añádelo a la cazuela. Déjalo 5 minutos para que se cocine y añade el tomate frito, mezcla. Prueba de sal y pimienta. Prepara los champiñones, saltéalos un poco en una sartén y añádelos al pisto. Deja todo unos minutos.

  • Y listo el pisto con champiñones, ¡a disfrutar!

