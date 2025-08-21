HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nutella cheesecake sin lactosa

La receta de HOY

Nutella cheesecake sin lactosa

Este postre casero mezcla el intenso sabor a chocolate con la cremosidad de la crema de queso vegana

YOSOY

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:56

Si eres amante del chocolate y las avellanas, esta receta de Nutella Cheesecake vegano te conquistará desde el primer bocado. Con una base crujiente de galletas y crema de cacahuete, una Nutella casera sin azúcares refinados y una crema suave de anacardos, obtendrás una tarta cremosa, sin lactosa y 100% vegetal. Perfecta para sorprender en cualquier ocasión con un postre saludable, delicioso y fácil de preparar. Además, no necesita horno.

  • Tiempo de preparación

    40 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    4 horas (refrigerado) y 40 min

  • Comensales

    8

Categorías

Postres

Sin lactosa

Vegano

Ingredientes

  • Para la base:

  • 200 g de galletas veganas

  • 80 g de crema de cacahuete

  • 1 cucharadita de vainilla

  • Para la crema de Nutella:

  • 150 g de avellanas tostadas

  • 100 g de chocolate negro (70%)

  • 2 cucharadas de sirope de agave

  • 2 cucharadas de aceite de coco

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 1 pizca de sal

  • Para la crema de queso vegano:

  • 250 g de anacardos remojados (al menos 4 horas en agua o hervidos 10 minutos)

  • 100 ml de YOSOY Arroz Avellanas

  • 1 cucharada de aceite de coco

  • 1 cucharadita de zumo de limón

  • 2 cucharadas de sirope de agave (ajusta al gusto)

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • Pizca de sal

Preparación

  • Prepara la base: Tritura las galletas en un procesador de alimentos hasta que queden bien desmenuzadas.

  • Añade la crema de almendras y la vainilla, y mezcla hasta que la masa quede húmeda. Coloca la mezcla en el fondo de un molde desmontable y presiona bien para que quede compacta. Reserva en la nevera mientras preparas el resto de la receta.

  • Prepara la crema de Nutella casera: En un procesador de alimentos, pon las avellanas tostadas y procésalas hasta obtener una pasta cremosa.

  • Derrite el chocolate negro con el aceite de coco al baño maría o en el microondas y agrégalo a la pasta de avellanas.

  • Añade el sirope de agave, el extracto de vainilla y la sal. Mezcla hasta que quede una crema suave y bien integrada.

  • Prepara la crema de queso vegano: Escurre los anacardos y ponlos en una procesador de alimentos junto con el YOSOY Arroz Avellanas, el aceite de coco, el zumo de limón, el sirope de agave y la vainilla. Tritura hasta conseguir una mezcla muy suave y cremosa. Si es necesario, añade un poco más de bebida vegetal hasta obtener la textura deseada.

  • Monta la cheesecake: Vierte una capa de la crema de queso vegano sobre la base de galleta y alísala bien. A continuación, vierte una capa generosa de crema de Nutella sobre la capa de crema de queso, extendiéndola de manera uniforme.

  • Refrigera: Lleva la cheesecake a la nevera durante al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme. Si prefieres que esté más sólida, puedes dejarla más tiempo o meterla al congelador durante 1 hora antes de servirla. Sirve con cacao en polvo por encima, ¡y a disfrutar!

